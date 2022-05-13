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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Dogukan Keskinkilic/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz"

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in "terör örgütlerinin misafirhanesi" gibi olduğunu belirterek NATO üyeliklerine olumlu bakmalarının mümkün olmadığını söyledi. Erdoğan ABD'yi de YPG konusunda eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine olumsuz yaklaştıklarını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında on yıllardır sürdürdükleri askeri tarafsızlık politikasını terk etmeye hazırlanan iki ülkenin NATO üyeliğinden yana görüş bildirmeleri ABD ve NATO yönetiminde memnuniyetle karşılanmıştı.

İstanbul’da Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz" diye konuştu.

"Terör örgütlerinin misafirhanesi gibi"

"Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların, hatta daha da ileri gidiyorum, parlamentolarında da yer alıyorlar" ifadelerini kullanan Erdoğan, bu durumda iki ülkenin NATO üyeliğine olumlu bakmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye'nin diğer NATO üyeleri gibi bir ülkenin üyelik başvurusunu veto etme hakkı bulunuyor. Yeni bir üyenin İttifak'a kabulü için 30 üye ülkenin hepsinin onayı gerekiyor.

ABD'ye YPG eleştirisi

Erdoğan, ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeydoğusunda Halk Savunma Birlikleri (YPG) kontrolündeki bölgelerde yapılacak yatırımlarıEsad rejimine yönelik Amerikan yaptırımlarından muaf tutma planıyla ilgili bir soruyu da yanıtladı. YPG'nin PKK gibi bir terör örgütü olduğunu söyleyen Erdoğan, "Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil" dedi.

ABD'nin son dönemdeki yönetimlerinin PKK ve Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmalara karşı her türlü maddi desteği verdiğini ve Türkiye'nin uyarılarını dinlemediğini belirten Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit harekatına işaretle, "Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynını yapmaya devam edeceğiz ve bize düşman olan odaklarla, örgütlerle arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Pençe Kilit'te dün itibarıyla 82 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ilerilere devam edecektir. Çünkü bizim bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Bunu bütün bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz. Adımlarınızı doğru atın" ifadelerini kullandı.

DW/BK,TY

 

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