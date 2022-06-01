  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
İsveç Başbakanı Andersson diyalog çağrısını yineledi. Fotoğraf: Michele Tantussi/REUTERS
PolitikaAvrupa

İsveç ve Finlandiya’dan Türkiye’ye diyalog mesajları

3 saat önce

Ankara’nın NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya’dan Türkiye'ye diyaloğu sürdürme mesajı geldi.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87sve%C3%A7-ve-finlandiyadan-t%C3%BCrkiyeye-diyalog-mesajlar%C4%B1/a-62000225

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Ankara’nın ülkesinin NATO üyeliğine karşı çıkmasına rağmen Türkiye’yle diyaloğu sürdürmekten yana olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği ikili görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Andersson, "Türkiye’yle yakın gelecekte yapıcı toplantılar gerçekleştirmeyi dört gözle bekliyorum" diye konuştu. Türkiye’nin endişelerini doğrudan Ankara’yla ele almak istediklerini ifade eden İsveç Başbakanı, olabilecek yanlış anlaşılma ve sıkıntıları da bu şekilde gidermeyi hedeflediklerini söyledi.

Ankara’nın NATO üyeliğine karşı çıktığı bir diğer İskandinav ülkesi Finlandiya’nın Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da Türkiye’yle konuya ilişkin diyaloğun devam ettiğini kaydetti. Haavisto, Haziran ayı sonunda Madrid’de düzenlenecek NATO zirvesinden olumlu sonuçlar çıkacağı konusundaki umudunu da koruduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu: Terörle mücadele kanunlarında değişikliğe gitmeliler

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın  NATO üyeliğine karşı çıkmasına gerekçe olarak iki ülkenin PKK ve DHKP-C gibi örgütler konusundaki tutumunu gösteriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda dün yaptığı açıklamada, iki ülkenin terörle mücadele kanunlarında değişikliğe gitmesi gerektiğini belirterek, bu değişim gerçekleşmedikçe pozisyonlarını değiştirmeyeceklerini söylemişti.

İki ülke temsilcilerine Türkiye'nin beklentilerini açıkça ifade eden bir yazılı belgenin verildiğini belirten Çavuşoğlu, bu ülkelerden Ankara’nın güvenlik endişelerini anlamalarını beklediklerini kaydetmişti.

Çavuşoğlu, iki ülkeye taleplerini yazılı ilettiklerini vurguladı.Fotoğraf: AFP via Getty Images

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanması gerektiğini her seferinde gündeme getirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Stoltenberg'in üç dışişleri bakanının bir araya gelmesi teklifinde bulunduğunu açıklamıştı. 

Reuters, DW / SÖ,HT

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO ana karargahı

ABD’li Lesser’dan 5. madde uyarısı: "Türkiye siyasi liderliği hesabını çok iyi yapmalı"

ABD’li Lesser’dan 5. madde uyarısı: "Türkiye siyasi liderliği hesabını çok iyi yapmalı"

DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan GMF Başkan Yardımcısı Ian Lesser, Erdoğan'ın NATO'daki blokajının riskleri ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yeni askeri operasyonun olası sonuçları hakkında uyarılarda bulundu.
Politika
31 Mayıs 2022
Belgien NATO Gipfel | Tayyip Erdogan | Vorbehalte Beitritt Schweden und Finnland

Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulü riskler barındırıyor

Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulü riskler barındırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist'teki makalesinde İsveç ve Finlandiya'nın gerekli adımları atmaması halinde Türkiye'nin duruşunu değiştirmeyeceğini ifade etti. Erdoğan, üyeliğin "riskler barındırdığına" dikkat çekti.
Politika
31 Mayıs 2022
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan terörle mücadele somut adımlar bekliyor

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan terörle mücadele somut adımlar bekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede somut adımlar atması gerektiğini belirtti.
Politika
27 Mayıs 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD'den Erdoğan'a yanıt: Suriye'de operasyona karşıyız

Politika
23 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Osman Sarıgün nasıl cezaevinden kurtuldu?

Osman Sarıgün nasıl cezaevinden kurtuldu?

Hukuk ve Adalet
5 dakika önce
02:14 dak.
"Türkiye Devlet Fedaileri"ne ait kimlik kartı

"Paramiliter" olduğu iddia edilen örgütler

"Paramiliter" olduğu iddia edilen örgütler

Politika
3 saat önce
Türkei | Hochhäuser in Istanbul

Kira tespit davalarında süreç yıllar sürüyor

Kira tespit davalarında süreç yıllar sürüyor

Politika
9 saat önce
Ana sayfaya dön