İsveç terör yasalarını sertleştirdi

Bir yıldan bu yana NATO'ya üye olmayı bekleyen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden İsveç'te yeni terörle mücadele yasaları yürürlüğe girdi. İlgili yasalar uyarınca bundan böyle ülkede terör örgütlerine üye olmak, üye olanlara maddi destek sağlamak ya da bu örgütleri herhangi bir biçimde desteklemek, uzun hapis cezaları ile yargılanmanın yolunu açacak şekilde ağır suç sayılacak.

Konu ile ilgili olarak Financial Times gazetesinde bir makalesi yayınlanan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Yürürlüğe giren yasalar, teröre destek verenleri kovuşturmak için İsveç'e yeni ve etkili araçlar sağlayacak" ifadelerini kullandı. Kristersson yazısında, söz konusu yasaların devreye girmesiyle, ülkesinin terörle mücadele yasalarında bir boşluğun da kapatıldığını dile getirdi.

Ulf Kristersson Fotoğraf: ANNEGRET HILSE/REUTERS

Stockholm terörle mücadele yasalarını sertleştirerek, bugüne dek NATO üyeliğine destek vermeyen Ankara'nın onayını almayı umuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, daha önce geleneksel olarak tarafsız bir dış politika izleyen İsveç ve Finlandiya, geçen yıl Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Finlandiya geçen Nisan ayında 31'inci üye olarak NATO'ya dahil olurken İsveç hala Türkiye ve Macaristan'ın onayını alamadığı için İttifak'a katılabilmiş değil.

Terör örgütleri ile mücadelede Türkiye'ye tam destek

Ankara, İsveç'in üyeliğine onay vermemesine gerekçe olarak, bu ülkenin terör örgütlerine, özellikle de PKK'ya karşı yeterli sertliği göstermediğini savunuyor. Başbakan Kristersson makalesinde bu konuya da değinerek, yürürlüğe giren yeni terörle mücadele yasalarıyla, İsveç'in Türkiye ile yaptığı anlaşma şartlarını yerine getirdiğini belirtti.

"İsveç, ulusal güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek vermekte ve PKK dahil olmak üzere, bu ülkeye yönelik saldırılar gerçekleştiren tüm terör örgütlerini kınamaktadır" ifadelerini kullanan İsveç Başbakanı, Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak olan NATO zirvesine haftalar kala, artık ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusunun ciddi bir biçimde değerlendirilmesinin zamanının geldiğini vurguladı. Kristersson, İsveç'in NATO dışında kalmasının, nihayetinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dışında kimseye yaramayacağını dile getirdi.

dpa / ET,BK

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