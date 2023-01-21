İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye gezisi iptal edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Almanya'nın Ramstein kentindeki hava üssünde yapılan Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı'na katılan Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada İsveçli mevkidaşı Pal Jonson'un Türkiye ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu. Akar İsveç'in, başkent Stockholm'de PKK ve YPG'ye yakın olduğu iddia edilen grupların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir maketini ayaklarından astıkları eylem ile İslam ve göç karşıtı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin İsveç'teki büyükelçilik binası önünde Kur'anı-i Kerim yakma eylemine izin verilmesini eleştirerek, "Bu geldiğimiz noktada Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" dedi.

Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklediğini de savunan Akar, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında geçen yıl Haziran ayında Madrid'de imzalanan üçlü memoranduma atfen de "Bizim tek isteğimiz bu muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç ve Finlandiya'nın kendine düşen görevleri, ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, Kuran'ın yakılması eylemine izin veren İsveç polisini sert bir dille eleştirerek, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerîm'e yönelik alçakça eylem nefret suçudur. 'Düşünce özgürlüğü', milyarlarca Müslümanın kutsal kitabına hakarete, saygısızlığa bahane de kılıf da yapılamaz. Kur'an'a yapılan alçakça saldırı,düşüncesizliğin ve Avrupa orta çağ ilkelliğinin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İsveç arasında sürekli gerilim

Ankara, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında NATO’ya üye olmak için başvuruda bulunan iki ülkenin üyeliğini onaylamaya yanaşmıyor. Her iki ülkeyi PKK, YPG, Gülen hareketi gibi yapılanmaları desteklemekle suçlayan Ankara, söz konusu devletleri, bunların faaliyetlerini engellememek ve iadesi talep edilen "teröristleri" vermeyi reddetmekle de itham ediyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği Türkiye dışında Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım kararı aldığı Macaristan tarafından da hala kabul edilmedi.

İsveç'te geçen hafta da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzeyen bir maket ayaklarından havaya asılmış, olay iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu. Bugün de aşırı sağcıların Stockholm'de yeni bir Kuran yakma eylemi yapmasının engellenmemesi de tepkilere neden oldu. Türk gruplar da Avrupa çapında karşıt protesolar ve açıklamalar yapacaklarını duyurdu.

ABD'den askeri uçak alımı krizi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO, AB üyeleri ve diğer ülkelerden 23 savunma bakanının katılımı ile Ramstein’da düzenlenen toplantıda Türkiye'nin Ukrayna konusundaki görüşlerini ve çalışmalarını da anlattıklarını, diğer ülkelerin değerlendirmelerini dinlediklerini de söyledi. "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, bağımsızlığına saygılı olduğumuzu, topraklarının ilhakını tanımadığımızı bir kez daha ifade ettik. Daha fazla can kaybı olmadan bu trajediye son verilmesi gerektiğini, barışçıl yol ve yöntemlerle bazı çözümler üretilmesi gerektiğini toplantıda ifade ettik" diye vurguladı.

Ukrayna Savaşının başından itibaren Montrö'nün uygulandığını, tarafların savaş gemilerine boğazların kapatıldığını hatırlatan Akar, bölgedeki istikrarın Türkiye'nin izlediği politika sayesinde sağlandığını savundu.

Hulusi Akar Fotoğraf: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images

ABD'den 40 adet F-16 Viper uçağının tedariki ve 79 uçağın modernizasyonuna yönelik talebe dair bir soruya karşılık da veren Akar, konuyu ABD ziyaretinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da ABD'li mevkidaşıyla görüştüğünü kaydederek şunları aktardı:

"Bu bir süreç. Bir anda tamamlanacak bir konu değil. Şu ana kadar sürecin olumlu gittiğini değerlendiriyoruz. Bazı siyasi kişiler hem ABD hem de NATO menfaatlerine aykırı son derece tarafgir girişimlerde bulundu. Koydurdukları sınırlamalar daha sonra yapılan girişimlerle kaldırıldı. Herhangi sınırlamalarla bir projenin gerçekleşmeyeceğini başından beri dile getirdik. Bu tarafgir söylemlere, faaliyetlere karşılık diğer taraftan aklıselim sahibi kişilerin bu konuda rol oynayacağını ve aklıselimin galip geleceğine inanıyoruz. Temennimiz çalışmaların somut ve erken bir zamanda olumlu şekilde sonuçlanması."

ABD'den alınacak uçakların sadece Türkiye'nin değil, NATO'nun da güçlenmesi anlamına geleceğini de savunan Akar, "Güçlü Türkiye güçlü Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü İttifak demektir. Bunu herkesin anlamasını bekliyoruz" dedi.

Ramstein'da ikili temaslar

"Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında geldiği Ramstein Hava Üssü'nde Akar çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile kısaca biraraya gelen Akar'ın, akabinde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ve İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile de de görüştüğü bildirildi.

Ayrıca Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de birer görüşme gerçekleştiren Akar'ın, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov ile de bir araya geldiği açıklandı.

DHA / ETO,ET