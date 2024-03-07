İsveç NATO'nun 32'nci üyesi oldu

İsveç iki asırdır süren tarafsızlık politikasına son vererek bugün Washington'da düzenlenen resmi törenle Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü'nün (NATO) 32'nci üyesi oldu.

Tören öncesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı bir resmi not yayınlayarak, Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol'ün yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İsveç'in NATO'ya katılması, ülkenin silahlı saldırıya uğraması halinde antlaşmanın 5'inci maddesi uyarınca ittifak üyelerinin silahlı saldırıyı kendilerine yapılmış sayacağı ve ülkenin savunmasına katılacağı anlamına geliyor.

Jens Stoltenberg Fotoğraf: Jonas Ekstromer/TT News Agency/AP/picture alliance

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir gün. İsveç artık NATO politikalarının ve kararlarının şekillendirilmesinde NATO masasında eşit söz hakkına sahip olarak, hak ettiği yeri alacaktır. 200 yıldan uzun süren tarafsızlığının ardından İsveç şimdi müttefiklerin özgürlük ve güvenliğinin kesin güvencesi olan 5'inci Madde'nin tanıdığı korumadan yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, İsveç'in NATO'ya katılımının "ABD'yi ve müttefiklerini daha güvenli hale getireceği" belirtildi. Açıklamada "NATO dünyanın tarihteki en güçlü savunma ittifakı ve ittifakımız 75 yıl önce, İkinci Dünya Savaşı'nın enkazında kurulduğunda olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın güvenliğini güvence altına almakta kritik öneme sahip" denildi.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine yıllardır sürdürdükleri tarafsızlık politikasına son vermiş ve Mayıs 2022'de NATO'ya katılım başvurusunda bulunmuştu. İki ülkenin NATO'ya katılım süreci Türkiye ve Macaristan'ın itirazları nedeniyle sürüncemede kalmıştı.

Finlandiya Nisan 2023'te NATO'ya üye olmuştu.

dpa / EC,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?