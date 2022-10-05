İsveç heyeti ile Ankara’da “iadeler” görüşüldü

İsveç Adalet Bakanlığı heyetiyle Ankara’da yürütülen görüşmelerde PKK ve “FETÖ” bağlantılı iade talepleri yinelendi. İsveç, 2019’dan bu yana Türkiye’ye uyguladığı askeri ihracat kısıtlamalarını geçen hafta kaldırmıştı.

İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet, Ankara'da Türk Adalet Bakanlığında görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplantıları kapsamındaki görüşmenin yedi saat sürdüğü bildirildi.

Türkiye Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk heyete Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek'in başkanlık ettiği kaydedildi. Toplantıda Adalet Bakanlığının, PKK ve FETÖ bağlantılı iade dosyalarında iade talebinde bulunduğu, iade talepleri daha önce reddedilenler hakkındaki taleplerini de yeniden gündeme getirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye’nin İsveç’ten derdest iade talepleri arasında FETÖ terör örgütü üyesi olması iddiasıyla iadesi istenen Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhan Er ve Harun Ayvaz'ın bulunduğu” belirtildi.

Türkiye'ye silah ambargosu geçen hafta kaldırılmıştı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında 200 yıllık tarafsızlık politikasından vazgeçen İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş ancak Türkiye'nin veto engeliyle karşılaşmıştı. Türkiye, terör zanlılarının iadesi, teröre desteğin kesilmesi, Ankara'ya uygulanan askeri ihracat kısıtlamalarının kaldırılması gibi talepleri yerine getirmediği sürece İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayacağını açıklamıştı. NATO'ya yeni üye alınabilmesi için üyelik başvurusunun 30 üye ülke parlamentosunda da onaylanması gerekiyor.

Son olarak Slovakya parlamentosundaki oylamanın ardından Türkiye ve Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine henüz meclis onayı vermemiş son iki ülke konumunda. İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği için ortak başvuru yapmıştı.

İsveç hükümeti geçen hafta, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri operasyonlarına tepki olarak 2019'da uygulamaya koyduğu askeri ihracat kısıtlamalarının kaldırıldığını açıklamıştı.

DW/BK,BÜ