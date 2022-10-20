İsveç Başbakanı NATO üyeliği için Türkiye'ye gidecek

İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyelik sürecini hızlandırmak için en kısa sürede Türkiye'ye gitmeyi planladığını açıkladı. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini meclisten geçirmeyen iki ülkeden biri Türkiye.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyelik sürecini hızlandırmak içinAnkara'ya gitmeyi planladığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenleyen Kristersson, "En kısa sürede Ankara'ya gitmeye çok hazırım. Zaten Türk dostlarımıza da bu sinyali verdik. Bu ziyaret için hangi zaman çizelgesinin uygun olacağını ele aldık. Bu, planlarım arasında" dedi.

Yeni hükümetinTürkiye ve Finlandiya ile imzalanan üçlü memorandumun uygulanması için gösterilen çabaları artıracağını belirten Kristersson, NATO üyelik sürecinden önce de terörle mücadelenin İsveç için bir öncelik olduğunu ve üçlü mutabakattaki taahhütleri çok ciddiye aldıklarını ifade etti.

Kristersson, önceki hükümet gibi kendilerinin de üçlü memoranduma "tamamen bağlı olduklarını" hatta Ankara'ya verdikleri sözü tuttuklarını gösterebilmeleri açısından kendilerinin daha da avantajlı olduğunu ifade etti.

İsveç'te yürürlüğe giren yeni terör yasasının memorandum kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Kristersson, "Şu an vermiş olduğumuz sözleri yerine getirdiğimizi pratikte de ispatlamamızı sağlayacak daha fazla aracımız var" dedi.

Stoltenberg'den İsveç'in attığı adımlara vurgu

Basın toplantısında konuşan Stoltenberg ise, "Hepimiz memorandumun önemi ve Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz" ifadesini kullandı.

İsveç'in üçlü memorandum doğrultusunda attığı "önemli ve somut adımlara" vurgu yapan NATO Genel Sekreteri, bu adımlara örnek olarak "İsveç'in Türkiye'ye silah satışına yönelik tüm kısıtlamaları kaldırmasını, terörle mücadelede işbirliğini ciddi şekilde artırmasını, PKK dahil terör örgütlerine üyeliğin yasaklanmasını öngören değişikliklerle İsveç yasalarının güçlendirilmesini ve (üçlü memorandumla kurulan) Daimi Ortak Mekanizma aracılığıyla suçluların iadesi ve terörizmin finansmanı gibi konularda yürütülen çalışmaları" gösterdi.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecini "NATO'nun modern tarihinin en hızlısı" olarak niteleyen Stoltenberg, bu konuda neredeyse tüm ülkelerin ulusal prosedürlerini tamamladığını belirtti.

Türkiye şartlı onay vermişti

İspanya'nın başkenti Madrid'de geçen Haziran ayında imzalanan üçlü memorandum, İsveç ve Finlandiya'nın başta PKK olmak üzere "terör örgütleriyle mücadelede daha somut adımlar atması ve Ankara'ya yönelik silah ambargolarını kaldırması karşılığında" Türkiye'nin de bu iki ülkenin NATO üyeliklerini veto etmemesini öngörüyor. Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği adımların başında, onlarca "teröristin" Türkiye'ye iadesi geliyor.

Ankara, mutabakat zaptındaki taahhütler İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilmezse, bu iki ülkenin NATO'ya katılım protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmayacağını duyurmuştu.

İsveç hükümeti geçen ay sonunda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlarına tepki olarak 2019'da uygulamaya koyduğu askeri ihracat kısıtlamalarının kaldırıldığını açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlatmasının ardından askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçen Finlandiya ve İsveç, Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO'ya üye 30 ülkenin onayı gerekiyor. Türkiye ve Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine henüz meclis onayı vermemiş son iki ülke konumunda.

DW/CÖ,BK