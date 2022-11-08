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İsveç parlamentosunda anayasa değişikliği oylaması 16 Kasım'da yapılacak.
İsveç parlamentosunda anayasa değişikliği oylaması 16 Kasım'da yapılacak.Fotoğraf: Claudio Bresciani/TT NEWS AGENCY/REUTERS
Politikaİsveç

İsveç Ankara'nın talepleri için anayasayı değiştiriyor

2 saat önce

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'in, Ankara'nın "terörle mücade" taleplerini karşılayabilmek için planlanan anayasa değişikliklerini önümüzdeki hafta oylayacağı açıklandı.

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İsveç parlamentosu, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için şart koştuğu "terörle mücadele" konusunda yasaları sertleştirmeyi mümkün kılacak anayasa değişikliğinin önümüzdeki hafta oylanacağını açıkladı.

Parlamentodan yapılan açıklamada, değişikliğin "teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğünü sınırlayacak" yeni yasaların çıkarılmasının önünü açacağı belirtildi. Uzmanlar, yeni yasayla özellikle PKK üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının amaçlandığını belirtiyor.

Milletvekillerine değişikliğe onay vermeleri tavsiyesinde bulunan parlamentonun anayasa işlerinden sorumlu komitesi, oylamanın 16 Kasım'da yapılacağını ve değişikliğin 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin beklendiğini açıkladı.

İlk oylama meclisten geçmişti

İsveç'te bir anayasa değişikliğinin kabul edilebilmesi için parlamentonun onayından sonra yapılacak ilk genel seçimde göreve gelen yeni parlamentonun da onaylaması gerekiyor. İlk oylama İsveç'in bir önceki sol hükümeti döneminde yapılmış ve değişiklik kabul edilmişti. 11 Eylül'de yapılan seçimleri kazanarak başbakanlık koltuğuna oturan Ulf Kristersson anayasa değişikliğini "büyük bir adım" olarak nitelendirmişti. Kristersson, "İsveç yıl sonuna kadar ya da önümüzdeki yılın başlarında, adli makamlara terörle mücadelede daha fazla güç verecek büyük adımlar atacak" demişti.

Parlamento'nun duyurusu, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un NATO üyeliği konusundaAnkara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından geldi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından İsveç ve Finlandiya uzun süredir sürdürdükleri tarafsızlık politikasını terk ederek askeri ittifaka katılmak için başvuruda bulunmuştu. Ancak Ankara, özellikle İsveç'in Türkiye'nin mücadele ettiği "terör örgütü üyelerini" barındırdığı gerekçesiyle iki ülkenin NATO üyeliğine engel olmuştu.

AFP/GY,BK

 

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