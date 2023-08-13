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PolitikaOrtadoğu

İsrail'den Suudi Arabistan'ın başkonsolosluk planına itiraz

2 saat önce

İsrail, Suudi Arabistan'ın Filistin Özerk Yönetimi ile diplomatik ilişkiler kapsamında Kudüs'te bir başkonsolosluk açma planına izin vermeyeceğini açıkladı.

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Fotoğraf: picture alliance/Zoonar

İsrail hükümeti, Suudi Arabistan'ın Filistin Özerk Yönetimi'yle diplomatik ilişkiler çerçevesinde Kudüs'te bir başkonsolosluk açma planını reddettiğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, radyo kanalı 103 FM'e verdiği söyleşide "Kudüs'te herhangi bir diplomatik misyon açılmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

İsrail'i tanımayı reddeden Suudi Arabistan Cumartesi günü ilk kez Filistin Özerk Bölgesi için mukim olmayan bir büyükelçi atadığını duyurmuştu. Bu görevi, Suudi Arabistan'ın Ürdün Büyükelçisi olarak görev yapan Nayef El Sudairi'nin ilaveten üstleneceği açıklanmıştı.  

Bu gelişmenin, yıllar sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılığıyla İsrail ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin normalleşme yoluna girdiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Suudi Arabistan, geçen yıl İsrail'e doğrudan uçuşlar yapılmasının önünü açmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen
İsrail Dışişleri Bakanı Eli CohenFotoğraf: RONEN ZVULUN/REUTERS

Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı 

Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Özerk Yönetimi, İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria topraklarını da kapsayan bölgede bağımsız bir devlet kurmayı ve başkentinin de Doğu Kudüs olması hedefini güdüyor. İsrail ise Kudüs'ü kendi başkenti olarak niteliyor. Donald Trump ABD Başkanlığı döneminde 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımış ancak diğer ülkeler bu adımı takip etmemişti.

Ankara ABD'ye tepki göstermiş ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'ne dayanan, uluslararası tanınmış referans hükümlerle ve 2005'te Mekke-i Mükerreme'de yapılan Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı’da stratejik bir tercih olarak kabul edilen 2002 Arap Barış Girişimi’yle uyumlu adil ve kapsamlı bir barışa bağlılığımızı teyit ediyor; uluslararası topluma bu sorunu çözüme ulaştırmak maksadıyla etkin ve ciddi bir şekilde harekete geçmesi çağrısında bulunuyoruz" denilmişti. ABD'den geri adım atması talep edilmişti.

Suudi Arabistan, İsrail'i tanımayı ancak bir Filistin devletinin kurulması şartıyla kabul ediyor.

Filistin tarafında ise çıkarların iki ayrı grup olan Hamas ve El Fetih hareketleri arasında bölünerek temsil ediliyor olması onlarca yıldır süren anlaşmazlığın çözümünü daha da zorlaştırıyor. Başta İsrail olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkeler tarafından "terör örgütü" kabul edilen Hamas, Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde tutarken Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Abbas'ın lideri olduğu El-Fetih de diğer Filistin topraklarında idareyi elinde bulunduruyor.

Reuters / ETO, EC

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