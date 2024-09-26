İsrail ve Hizbullah'a 21 günlük ateşkes çağrısı

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri; Lübnan Hizbullahı ve İsrail arasındaki çatışmaların artması sebebiyle taraflara 21 günlük geçici ateşkes çağrısı yaptı. New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında ABD ve Fransa'nın katkısıyla hazırlanan çağrı metninde, İsrail ve Lübnan halkının çıkarına olmayan, geniş bölgesel çatışma riskinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Toplam 12 ülkenin imzaladığı çağrıda, diplomatik bir çözüme alan sağlamak amacıyla "Lübnan-İsrail sınırında derhal 21 günlük bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

ABD, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Katar'ın imzaladığı çağrı, İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi'nin kara harekatı için hazırlık yaptıklarına dair verdiği mesajın hemen ardından geldi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'ın Tel Aviv'e gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından kuzey birliklerine hitaben yaptığı konuşmada, "Gerçekleştirilen son hava saldırıları, sizlerin olası girişiniz için zemin hazırlama amacıyla tasarlanmıştır" demişti.

Biden: Arap ülkelerinden destek önemli

ABD Başkanı Joe Biden, yapılan ateşkes çağrısına Avrupa'dan olduğu kadar Arap ülkelerinden de destek gelmesinin savaşın yayılmaması açısından önemli olduğunu söyledi.

Lübnan Başbakanı Najib Mikati de ülkesinin açık bir egemenlik ve insan hakları ihlaliyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek BM oturumundan tüm cephelerde derhal ateşkes sağlanması için İsrail üzerinde baskı oluşturacak ciddi bir çözüm ile ayrılmayı umduğunu belirtti.

İsrail ise Lübnan konusunda diplomatik adımları memnuniyetle karşıladığını ancak Hizbullah'ı zayıflatma hedefinin sürdüğünü belirtti.

İsrail'in BM temsilcisi Danny Danon, gazetecilere yaptığı açıklamada "Tırmanışı ve tam bir savaşı önlemek için diplomasiyle samimi bir çaba gösteren herkese minnettarız" dedi. Danon amaçlarına ulaşmak için uluslararası hukuka uygun olarak ellerindeki tüm araçları kullanacaklarını söyledi.

Geçen hafta İsrail ordusunun Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik başlattığı hava saldırısında şimdiye kadar en az 600 kişi hayatını kaybetti.

DW, AFP / EÇ,HS

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