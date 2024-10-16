İsrail ile Fransa arasında savunma fuarı krizi

Fransa'nın İsrailli savunma şirketlerinin Euronaval donanma fuarında stand kurmasına izin vermemesi iki ülke arasında gerilim yarattı. İsrail, Fransa'nın kararını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Fransa hükümeti, İsrailli savunma şirketlerini, gelecek ay Fransa’da düzenlenecek olan donanma fuarı Euronaval’da silah ve savunma teçhizatlarını sergilemekten men etti.

Euronaval organizatörleri, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Fransız hükümetinin kendilerini İsrail delegasyonlarının fuarda stand kurup ekipman sergilemelerine izin verilmeyeceğine dair bilgilendirdiğini aktardı. Bunun karşısında İsraillilerin fuara konuk olarak katılmalarına izin verileceği bildirildi.

Fuar organizatörlerinin aktardığı bilgilere göre, söz konusu karar sonucunda yedi İsrailli savunma firması fuara katılamayacak. Dünyanın en büyük donanma fuarı olarak nitelendirilen Euronaval fuarı, 4-7 Kasım tarihlerinde Paris'in kuzeyindeki Villepinte'de düzenlenecek. Toplam 470 şirketin ürünlerini sergileyeceği fuara, 22 bin kişinin katılması bekleniyor. Fuara Türk savunma sektöründen, aralarında Aselsan, Roketsan ve TUSAŞ'ın da bulunduğu toplam 10 şirket katılacak.

Fransa, Mayıs ayında da İsrailli şirketlerin Eurosatory savunma fuarına katılımını yasaklamıştı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki askeri faaliyetlerini sona erdirme çağrısında bulunduğu o dönemde, Fransa, İsrail'in savunma fuarına katılımı için doğru bir zaman olmadığını ifade etmişti.

İsrail'den tepki

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Fransa'nın kararını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Gallant, eski adıyla Twitter olan X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Macron'un eylemleri Fransız milleti ve savunduğunu iddia ettiği özgür dünyanın değerleri için utanç vericidir. Fransa'da ikinci kez İsrail savunma sanayiine ayrımcılık uygulama kararı, savaş sırasında İsrail'in düşmanlarına yardım etmektedir. Fransa ile ya da Fransa olmadan, ulusumuzu düşmanlara karşı yedi cephede birden savunmayı ve geleceğimiz için savaşmayı sürdüreceğiz“ diye konuştu.

Gerilim son dönemde tırmandı

Söz konusu karar, Fransa'nın İsrail ile Hizbullah arasında süren çatışmalarda ateşkes ilan edilmesi yönünde çaba sarf ettiği ve İsrail'in Lübnan'daki hava saldırılarını yoğunlaştırdığı ortamda geldi. Macron'un son günlerde İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki askeri faaliyetlerini eleştirmesi, iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı.

Son dönemde İsrail'in Gazze'de kullandığı saldırı silahlarının tedarikinin durdurulması çağrısında bulunan Macron, bir Fransız yetkilinin aktardığına göre, Salı günkü bir kabine toplantısında, Netanyahu'nun İsrail'in bir Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla kurulduğunu unutmaması gerektiğini söylemişti. Bu sözlere sert tepki gösteren Netanyahu hükümeti ise, ülkelerinin "çoğu Yahudi Soykırımı'ndan sağ kurtulan kahraman savaşçıların kanıyla" kurulduğunu söylemişti. Söz konusu açıklamada, Fransa'nın o dönemde Nazi Almanyası ile iş birliği yaptığına atıfta da bulunulmuştu.

Benyamin Netanyahu hükümeti, geçen ay Fransa ve ABD'nin de aralarında bulunduğu bir grup Batı ülkesinin İsrail ile iş birliği içerisinde hazırladığı ateşkes planını reddetmişti. Fransa ve ABD, İsrail’in plana evet diyeceğini varsayarken, İsrail Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümüyle sonuçlanan saldırıları düzenlemişti.

DW, Reuters, AFP / BÜ, BK