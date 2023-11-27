İsrail-Hamas ateşkesinin uzayacağı sinyali

İsrail ile Hamas arasında dört günlük geçici ateşkesin uzatılması yönündeki beklentiler artıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Pazar akşamı yaptığı açıklamada, bu gece yarısı sona erecek ateşkesin uzatılmasına prensipte hazır olduğu mesajını verdi. Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'le görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının her gün on rehinenin daha serbest bırakılması karşılığında çatışmalara verilen aranın uzatılması ihtimalini öngördüğünü belirtti. Ancak saldırıların ateşkesin ardından yeniden başlayacağını söyleyen Netanyahu, İsrail'in "Hamas ile savaştaki hedeflerini bütün gücüyle gerçekleştireceğini" kaydetti.

Radikal İslamcı Hamas'ın da ateşkesin uzatılmasına sıcak baktığı bildirildi. Mısır ve Katar'dan arabulucular, Hamas ve Filistinli silahlı grupların ateşkesin iki ila dört gün uzatılması ve 20 ila 40 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasına hazır olduğunu belirtti.

Biden'dan ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uzatılmasını umduğunu söyledi. Biden dün yaptığı açıklamada, bu sayede daha fazla rehinenin serbest bırakılabileceğini ve Gazzelilere insani yardımların ulaştırılabileceğini vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da BFM TV'ye yaptığı açıklamada, ateşkesin uzatılması gerektiğini söyleyerek, bunu "iyi, çözüme yönelik ve gerekli" diye nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden Fotoğraf: Stephanie Scarbrough/AP/picture alliance

İsrail ve Hamas, Katar, ABD ve Mısır'ın arabulucuğunda dört günlük ateşkes üzerinde uzlaşma sağlamıştı. Uzlaşma 50 İsrailli rehinenin ve 150 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını öngörüyor. Hamas Pazar günü 13 İsrailli ile dört Taylandlıyı, İsrail de 39 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı.

Serbest bırakılanlar arasında 4 yaşında bir çocuk da var

Amerikan medyası, Hamas'ın dün serbest bıraktığı rehineler arasında 7 Ekim'deki saldırılarda anne ve babasını kaybeden 4 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu duyurdu. Anne ve babasının Hamas tarafından öldürüldüğünü gören çocuğun, babasının üzerine kapanması sonucu hayatta kaldığı belirtildi. Washington Post, çocuğun saldırının ardından yürüyerek komşularının evine gittiğini ve Hamas militanları tarafından beş komşusu ile birlikte rehin alındığını yazdı. Çocuğun 10 ve 6 yaşlarındaki iki kardeşinin ise 7 Ekim saldırıları sırasında bir dolaba girerek saklandığı ve bu sayede hayatta kaldığı bildirildi.

Katar Başbakanı: Hamas o kadar kolay yok edilemez

İsrail-Hamas ateşkesinin arabulucularından Katar'ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman al Sani, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuştu. Bakan açıklamasında, İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefinin neredeyse imkansız olduğunu belirterek, "Hamas bu kadar kolay yok edilemez. Aynı fikirde olalım ya da olmayalım, (Hamas) Gazze ve Batı Şeria'da toplumun bir parçası" dedi. Bakan Katar'ın bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için Hamas'la ilişki kurduğunu da ifade etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Almanya Cumhurbaşkanı İsrail'de

Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier dün başladığı İsrail ziyaretine bugün de devam edecek. Steinmeier İsrail Başbakanı Netanyanu ile bir araya gelecek ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin tedavi gördüğü bir hastaneyi ziyaret edecek.

dpa, rtr / HT,EC

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