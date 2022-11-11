İspanya'da isyan suçu hafifletiliyor

İspanya'da Katalonya'nın bağımsızlık girişimi sonrasında yapılan yargılamaların temelini oluşturan "isyan" suçunun hafifletilerek, "ağırlaştırılmış kamu düzenini bozma" suçu ile değiştirilmesi için teklif sunuldu.

İspanya'da hükümet, Katalonya'nın 2017'deki bağımsızlık girişimi nedeniyle mahkum edilen Katalan siyasilere yönelik ana suçlamalardan biri olan "isyan" suçunun hafifletilmesi için kanun teklifi sundu. Teklife göre isyan suçu, "ağırlaştırılmış kamu düzenini bozma" suçu ile değiştirilecek ve daha düşük cezalar verilecek.

Sol koalison hükümetini oluşturan iki partinin hazırladığı teklife küçük bölgesel partilerin tam destek vereceği tahmin ediliyor. Tasarının önümüzdeki aylarda parlamentoda oylanması bekleniyor.

İspanya'ya bağlı özerk bölge Katalonya 1 Ekim 2017'de düzenlenen referandumun ardından tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti. Bağımsızlık kararını tanımayan İspanya hükümeti Katalonya'yı doğrudan Madrid yönetimine bağlamış,ayrılık girişiminde rol alan siyasetçiler hakkında dava açmıştı. Yargılanan 12 kişiden dokuzuna 1822'den beri yürürlükte olan isyan suçu yöneltilmişti.

Hapis cezaları düşürülüyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geçen yıl kısmi af ilan ederek 15 yıla kadar mahkum edilen dokuz kişinin serbest kalmasını sağlamıştı. Ancak bu kişilerin kamu görevlerinde bulunmaları hâlâ yasak.

Teklif, 10 ila 15 yıl hapisle cezalandırılan isyan suçunu hafifleterek üç ila beş yıl hapis cezaları öngörüyor. Ayrıca kamu görevinden men cezalarının süresini de azaltıyor.

Söz konusu yasayla ilgili reformu açıklayan Başbakan Sanchez, bunun İspanya'yı diğer Avrupa demokrasileriyle aynı çizgiye getireceğini söyledi. Ancak Sanchez, yasadaki değişikliğin 2017 yılında ülkeden kaçan eski Katalonya başbakanı Carles Puigdemont'u İspanya'ya geri dönmesi halinde, daha düşük cezadan da olsa, yargılanmaktan muaf tutmayacağını söyledi.

Carles Puigdemont liderliğindeki hükümet İspanya merkezi hükümeti tarafından görevden alınmıştı ve Katalonya Özerk Yönetimi doğrudan Madrid yönetimine bağlanmıştı. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Puigdemont Belçika'ya kaçmıştı. Puigemont'un iadesini isteyen Madrid'in girişimleri, İspanya'daki isyan suçunun tanımı ile diğer Avrupa ülkelerindeki tanımı arasındaki fark nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Teklif, merkezi hükümetle Katalonya'nın bölgesel hükümetini yöneten ayrılıkçı parti arasındaki gerilimi azaltmak için görüşmeleri sürdürdüğü sırada geldi. Sanchez'in azınlık hükümeti, 2023 bütçesini geçirmek için aynı Katalan partisinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Muhalefetten teklife eleştiri

Muhafeletteki sağcı Halk Partisi, reform teklifini eleştirerek Sanchez'i "görevde kalmak için Katalan ayrılıkçıları memnun etmekle" suçladı. Bunun ayrılıkçılara karşı bir taviz olmadığını savunan Sanchez, yasadaki reformun bölgedeki gerilimi yatıştıracağını belirtiyor.

Anketler ve seçim sonuçları Katalanların Katalonya'nın bağımsızlığını destekleyenler ve karşı çıkanlar arasında kabaca eşit olarak bölündüğünü gösteriyor.

AP / GY, BK