İslamabad'da "pembe otobüs" dönemi başlıyor

Pakistan'ın başkentinde sadece kadınların kullanımı için toplu taşıma sistemine "pembe otobüsler" dahil ediliyor. Uygulamanın ilk etapta kız öğrencilerle kadın öğretmenlerin güvenliği için başlatılacağı bildirildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, "Korkusuz ve Engelsiz" sloganı ile sadece kadınların kullanımı için pembe renkli toplu taşıma otobüsleri devreye sokuluyor.

Pakistan Eğitim Bakanlığı'nın Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, şehre yakın köy ve kasabalarda yaşayan öğretmen ve öğrencilerin İslamabad'a güvenli bir şekilde getirilip götürülmeleri için böyle bir uygulama başlatılacağı ancak otobüsleri tüm kadınların kullanabileceği belirtildi. Gelecek Çarşamba günü başlayacak olan seferlerin ücretsiz olacağı duyuruldu.

Eğitim Bakanlığı sözcüsü, toplu taşıma giderleri ve özellikle kırsal kesimlerdeki toplu taşıma araçlarında yaşanan taciz olaylarının çok sayıda kız çocuğu ile genç kızı okula gitmekten vazgeçirdiğini belirtti. İslamabad'ın merkezinde halihazırda kızları okula ücretsiz götüren okul otobüsleri bulunduğunu ifade eden sözcü, bu otobüslerin şehir dışına çıkmadıklarını ve bu nedenle yeni uygulamayı hayata geçirme kararı aldıklarını vurguladı. Sözcü, Bakanlık olarak "Çok sayıda kız çocuğunun okula dönmesini" umut ettiklerini dile getirdi.

Uygulama geçen yıl Karaçi'de başladı

Pakistan'da, toplu taşıma otobüslerinde kadınların tacize uğrama vakaları sıklıkla yaşanıyor. Ülkede pembe otobüs uygulaması ilk olarak geçen yıl liman kentlerinden Karaçi'de başlamıştı. Ancak Karaçi'deki uygulama özel olarak öğrencileri değil, yaklaşık 15 milyon nüfuslu kentteki tüm kadınları odağına alıyor.

Kadınlara yönelik tacizlerin önüne geçebilmek için birçok büyük kentin metrolarında da kadınlara özel vagonlar yürürlüğe sokuldu ancak bu vagonlara da genelde erkeklerin bindiği belirtiliyor.

dpa / ET,EC