İran'dan İsrail'e tepki: Yanıt hakkını saklı tutuyoruz

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği'nin bitişiğindeki konsolosluk binasını hedef alan saldırısında, aralarında İran Devrim Muhafızları'nın bir üst düzey yetkilisinin de bulunduğu sekiz kişi öldü.

İran devlet televizyonu, ölen üst düzey yetkilinin Devrim Muhafızları'nın ülke dışındaki operasyonlarını yürüten Kudüs Gücünün komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Reza Zahedi olduğunu bildirdi. 63 yaşındaki Zahedi kırk yılı aşkın bir süredir Devrim Muhafızları'nda görev yapıyordu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, saldırının tüm uluslararası yükümlülük ve sözleşmelerin bir ihlali olduğunu belirterek uluslararası toplumu İsrail'in saldırısına tepki göstermeye ve harekete geçmeye çağırdı. Abdullahiyan, İsrail Başbakanı'na işaret ederek "Netanyahu, İsrail rejiminin Gazze'de art arda gelen başarısızlıkları ve Siyonistlerin iddialı hedeflerini yerine getirememesi nedeniyle ruhsal dengesini tamamen kaybetmiş durumda" ifadelerini kullandı.

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, beş katlı konsolosluk binasının İsrail'e ait F-35 savaş uçakları tarafından altı füze ile vurulduğunu bildirdi. Fotoğraf: MAHER AL MOUNES/AFP

İran Dışişlerinden yapılan açıklamada Abdullahiyan'ın Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve "bu eylemin sonuçlarından Siyonist rejimin sorumlu olduğunu ve uluslararası toplumun bu tür suç eylemlerine ciddi yanıt vermesi gerektiğini" kaydettiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani de yaptığı ayrı açıklamada saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek "İran yanıt hakkını saklı tutmaktadır. Yanıtın türü ve saldırgana yönelik ceza konusunda kararını verecektir" ifadelerini kullandı.

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi de daha önce yaptığı açıklamada, beş katlı konsolosluk binasının İsrail'e ait F-35 savaş uçakları tarafından altı füze ile vurulduğunu bildirmişti. Ekberi, saldırıda "üçü ordu mensubu olmak üzere en az beş kişinin öldüğünü" kaydetmişti.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise binanın tamamen yerle bir olduğu, ölü ve yaralıları çıkarmak için enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

AFP / BK,ET

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