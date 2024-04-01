  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yerel seçime doğru Türkiye ekonomisiAşırı sağın yükselişi
Çatışmalarİsrail

İran'dan İsrail'e tepki: Yanıt hakkını saklı tutuyoruz

1 Nisan 2024

İsrail'in Şam'daki İran konsolosluk binasına düzenlediği ve sekiz kişinin öldüğü saldırı sonrasında Tahran'dan misilleme tehdidi geldi.

https://p.dw.com/p/4eK0c
Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlenen saldırıda yerle bir olan konsolosluk binasının enkazı ve önüne asılan İran bayrağı - (01.04.2024)
Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlenen saldırıda konsolosluk binası yerle bir olduFotoğraf: Firas Makdesi/REUTERS

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği'nin bitişiğindeki konsolosluk binasını hedef alan saldırısında, aralarında İran Devrim Muhafızları'nın bir üst düzey yetkilisinin de bulunduğu sekiz kişi öldü.

İran devlet televizyonu, ölen üst düzey yetkilinin Devrim Muhafızları'nın ülke dışındaki operasyonlarını yürüten Kudüs Gücünün komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Reza Zahedi olduğunu bildirdi. 63 yaşındaki Zahedi kırk yılı aşkın bir süredir Devrim Muhafızları'nda görev yapıyordu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, saldırının tüm uluslararası yükümlülük ve sözleşmelerin bir ihlali olduğunu belirterek uluslararası toplumu İsrail'in saldırısına tepki göstermeye ve harekete geçmeye çağırdı. Abdullahiyan, İsrail Başbakanı'na işaret ederek "Netanyahu, İsrail rejiminin Gazze'de art arda gelen başarısızlıkları ve Siyonistlerin iddialı hedeflerini yerine getirememesi nedeniyle ruhsal dengesini tamamen kaybetmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlenen saldırıda yerle bir olan konsolosluk binasının enkazı ve çevrede toplanan insanlar - (01.04.2024)
İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, beş katlı konsolosluk binasının İsrail'e ait F-35 savaş uçakları tarafından altı füze ile vurulduğunu bildirdi. Fotoğraf: MAHER AL MOUNES/AFP

İran Dışişlerinden yapılan açıklamada Abdullahiyan'ın Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve "bu eylemin sonuçlarından Siyonist rejimin sorumlu olduğunu ve uluslararası toplumun bu tür suç eylemlerine ciddi yanıt vermesi gerektiğini" kaydettiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani de yaptığı ayrı açıklamada saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek "İran yanıt hakkını saklı tutmaktadır. Yanıtın türü ve saldırgana yönelik ceza konusunda kararını verecektir" ifadelerini kullandı.

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi de daha önce yaptığı açıklamada, beş katlı konsolosluk binasının İsrail'e ait F-35 savaş uçakları tarafından altı füze ile vurulduğunu bildirmişti. Ekberi, saldırıda "üçü ordu mensubu olmak üzere en az beş kişinin öldüğünü" kaydetmişti.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise binanın tamamen yerle bir olduğu, ölü ve yaralıları çıkarmak için enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

 

AFP / BK,ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Golan Tepeleri üstünde iki adet bomba fırlatan savaş uçağı - (24.07.2018)

İnsan Hakları Gözlemevi: İsrail'in Suriye'ye hava saldırısında can kaybı artıyor

İnsan Hakları Gözlemevi: İsrail'in Suriye'ye hava saldırısında can kaybı artıyor

İsrail'in Halep yakınlarına düzenlediği hava saldırısında en az 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye'nin resmi ajans ve televizyonu, ölenler arasında sivillerin de olduğunu duyurdu.
Politika30 Mart 2024
Suriye konulu 21'inci Yüksek Düzeyli Toplantı Astana'da gerçekleştirildi.

Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak "Suriye" bildirisi

Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak "Suriye" bildirisi

Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla Astana'da düzenlenen Suriye konulu toplantıda, ülkede ayrılıkçı gündemlere karşı koyma ve Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabalarının sürdürülmesi vurgusu yapıldı.
Politika25 Ocak 2024
İsrail'in düzenlediği saldırı sonrası tahrip olan bina arama kurtarma çalışmaları

Suriye'deki İsrail saldırısında en az 4 İran Devrim Muhafızı öldü

Suriye'deki İsrail saldırısında en az 4 İran Devrim Muhafızı öldü

İsrail'in Suriye'de düzenlediği füze saldırısında İran Devrim Muhafızları'na mensup en az dört kişi hayatını kaybetti. Saldırıda toplam ölü sayısının en az 10 olduğu ifade ediliyor.
Çatışmalar20 Ocak 2024