İran'dan İsrail'e füze saldırısı

İsrail ordusu, İran'ın akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısında bulunduğunu ve Kudüs dahil, ülkenin tamamında sirenlerin çaldığını bildirdi. İsrail ordu radyosu da, saldırının yaklaşık 200 füze ile gerçekleştiğini aktardı.

Ordu olaydan kısa süre önce halkı, İran'dan gelecek olası bir saldırıya karşı uyarmış ve sığınaklara yakın bölgelerde bulunulmasını tavsiye etmişti. AFP haber ajansı muhabirleri de Kudüs üzerinde çok sayıda patlama sesi duyduklarını dile getirdi.

İsrail'deki tüm havalimanlarından iniş ve kalkışlar da ikinci bir talimata kadar durduruldu. Lübnanlı yetkililer de "bölgede yaşanan gelişmeler" sebebiyle hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

ABD hükümeti de gün içinde yaptığı açıklamada, İran'ın her an İsrail'e füze saldırısında bulunabileceğini belirterek İsrail'deki Büyükelçilik personeli ve onların aile üyelerine güvenli bir yere gitme çağrısında bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları'ndan tehdit

Olayla ilgili İran'dan ilk resmi açıklama ise Devrim Muhafızları'ndan geldi. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık vermesi halinde İsrail'e bir kez daha saldıracaklarını vurguladı.

Açıklamada, İsrail'e yönelik saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı bir generalin öldürülmesine karşı düzenlenen bir intikam saldırısı olduğu ifade edildi.

İran'ın İsrail'e yaklaşık 200 füze ile saldırdığı bildiriliyor Fotoğraf: Hossein Beris/Middle East Images/IMAGO

ABD: Müttefikimizi koruyacağız

ABD Savuma Bakanlığı'ndan (PENTAGON) yapılan açıklamada ise, İran'ın saldırısı başlamadan önce ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile görüştüğü ve ülkesinin İsrail'i korumak için hazırlıklı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, Amerikan ordusunun bölgedeki mevcudiyetinin geçen günlerde arttırıldığı hatırlatılarak ABD yönetiminin, "Yaşanan gerilimi istismar ederek bölgedeki çatışmaları yayacak tüm aktörlere engel olma konusunda" kararlı olduğu bildirildi.

Irak'taki İran destekli gruplar ABD'yi uyardı

Iraktaki İran destekli Şii milisler ise ABD'nin İran'ın füze saldırısına karşılık vermesi ya da İsrail'in herhangi bir şekilde Irak hava sahasına girmesi halinde Irak'taki tüm ABD üslerini hedef alacaklarını duyurdu.

Almanya'dan kınama

İran'ın İsrail'e saldırısına Almanya'dan ilk tepki, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'tan geldi. Baerbock, X hesabından yaptığı açıklamada "İsrail'e şu saatlerde İran tarafından füzelerle saldırılıyor. Devam eden bu saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. İran'ı bu tehlikeli adımı atmaması konusunda uyarmıştık. İran saldırıyı derhal durdurmalı. Bu bölgeyi daha da uçuruma itiyor" ifadelerini kullandı.

AFP,Reuters,dpa / ET,EC

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