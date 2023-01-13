İran Ankara-Şam yakınlaşmasından "memnun"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında bugün yaptığı açıklamada, "Suriye ve Türkiye arasında barış diyaloğundan mutluyuz ve iki ülke ilişkilerine olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara-Şam yakınlaşması çerçevesinde 28 Aralık 2022'de iki ülkenin savunma bakanları Hulusi Akar ve Mahmud Abbas Moskova'da bir araya gelmişti. İki ülke dışişleri bakanlarının da bir araya gelmesi beklenirken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye lideri Beşar Esad'la görüşebileceklerini de duyurdu.

İran - Suudi Arabistan görüşmeleri

İranlı Bakan, ülkesinin uzun zamandır ilişki içinde olmadığı Suudi Arabistan'la yürüttüğü görüşmeleri de değerlendirdi. Geçen ay Ürdün'ün başkenti Amman'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan el Suud'la bir araya geldiklerine dikkat çeken Abdullahiyan, Suudi Arabistan'la görüşmelerin devam edeceğini de dile getirdi.

Abdullahiyan ve Suudi Prens arasındaki buluşma, iki ülke arasında yedi yıl sonra gerçekleşen ilk üst düzey görüşmeydi.

İki ülke arasındaki ilişkiler Şii din insanı Nimr el Nimr'in Riyad'ta 2016 yılında idam edilmesinin ardından kötüleşmişti. Tahran'da göstericiler Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ni ateşe vermiş, ardından diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Reuters,AP/HS,EC