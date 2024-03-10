İngiltere'den Almanya'ya Taurus önerisi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus füzelerinin gönderilmesine karşı çıkması nedeniyle yaşanan tartışma İngiltere'nin önerisi ile yeni bir boyut kazandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, hafta sonunda Süddeutsche Zeitung'a verdiği röportajda, Ukrayna'ya Taurus füzeleri gönderilmesi için bir çözüm bulunabileceğini söyledi. "Taurus sevkiyatı konusunda yaşanan sorunların çözümünde Büyük Britanya Almanya'ya yardım edebilir mi?" şeklindeki soruyu Cameron, "Ukrayna'ya yardım etmek için bunun gibi bütün meselelerde Alman partnerlerimizle iş birliği yapma konusunda kararlıyız" sözleriyle yanıtladı. "Almanya'nın sizin ülkenize Taurus göndermesi ve Büyük Britanya'nın da Ukrayna'ya Storm Shadow sevkiyatı yapması ile bir değiş tokuş düşünebilir mi?" sorusuna karşılık olarak ise Cameron "Ukrayna için maksimum verim alabileceğimiz her türlü seçeneği değerlendirmeye hazırız" dedi. Cameron, ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi veremeyeceğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna'ya uzun menzilli füzelerin gönderilmesinin gerginliğin daha da artmasına yol açabileceği yönünde Almanya'daki endişeleri ise paylaşmayan İngiltere Dışişleri Bakanı, "Gerginliğin tırmanmasına yol açmayacaklarından emin olmak için bu tür silahların kullanımına ilişkin bazı kısıtlamalar getirilmesinin mümkün olduğunu" vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Fotoğraf: Lucy North/PA Wire/empics/picture alliance

Alman hükümetinin İngiltere'nin değiş tokuş önerisini hayata geçirmesi halinde, Almanya'nın İngiltere'ye Taurus füzeleri göndermesi ve bunun karşılığında da Londra'nın Ukrayna'ya uzun menzilli seyir füzesi Strom Shadow göndermesi mümkün olabilecek. Almanya, böylelikle savaş bölgesine uzun menzilli seyir füzesi Taurusları göndermeden, Ukrayna'yı dolaylı olarak desteklemiş olacak.

Ukrayna'ya gereken desteğin sağlanabilmesi için değiş tokuş önerisi Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre Ocak ayında da gündeme getirilmiş, Almanya'nın NATO müttefikleri İngiltere veya Fransa'ya Taurus füzesi vermesi, bunun karşılığında da Ukrayna'ya Storm Shadow füzeleri göndermesi önerilmişti.

Başbakan Scholz Taurus gönderilmesine karşı

Almanya Başbakanı Scholz, 500 kilometre menzile sahip olan Taurus füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesini, Almanya da savaşa taraf olur endişesiyle reddediyor. Ukrayna'ya en fazla yardım eden ülkelerden biri olan Almanya'nın Taurus füzelerinin gönderilmesini reddetmesi Berlin'de bir süredir tartışılan bir konu. Taurus füzeleri ile ilgili tartışmanın bu hafta içinde de devam etmesi bekleniyor.

Muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ise Ukrayna'ya Taurus gönderilmesi için baskı yapıyor. Hristiyan Birlik, Şubat ayında konuyu Federal Meclis'e getirmiş, ancak yapılan oylamada Ukrayna'ya Taurus sevkiyatı reddedilmişti. Hristiyan Birlik, Ukrayna'nın talep ettiği Taurus füzelerini bu Perşembe günü yine Federal Meclis gündemine getirmeyi planlıyor.

Hristiyan Birlik, bu nedenle de değiş tokuş önerisini reddediyor. Hristiyan Birlik Meclis Grup Başkan Yardımcısı Johann Wadephul, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte Ukrayna'nın yenilgiye uğramasının engellemesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun için en iyi sistem olan Taurusların ülkeye sevkiyatının yapılması gerektiğini ifade etti. Wadephul, değiş tokuş ile gönderilecek füzelerin Taurus'un yerini tutmayacağını da sözlerine ekledi.

Koalisyon partileri içinde de Taurus konusunda farklı görüşler mevcut. Koalisyon ortağı Yeşillerden politikacı Anton Hofreiter hükümete değiş tokuş önerisini kabul etme çağrısı yaptı. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere konuşan Hofreiter, Taurus'un en iyi çözüm olacağını, ancak Ukrayna'ya hiçbir füze gönderilmemesi yerine değiş tokuş önerisinin kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Savunma Komisyonu Başkanı Hür Demokrat Partili (FDP) Marie-Agnes Strack-Zimmermann ise Perşembe günü yapılacak oylamada Hristiyan Birlik partilerinin talebine onay vereceğini duyurdu. FDP'nin yanı sıra Yeşillerden de bazı milletvekillerinin Taurus gönderilmesi önerisine onay verebileceği tahmin ediliyor.

DW, AFP, dpa/JD, EC

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