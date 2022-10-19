İngiltere İçişleri Bakanı istifa etti

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman kişisel e-posta adresinden resmi belge yollayarak gizlilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı. Braverman'dan boşalan koltuğu Grant Shapps devraldı.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevinden ayrıldı. Muhafazakar politikacı Twitter hesabından Çarşamba günü yaptığı açıklama ile istifa ettiği yönündeki haberleri doğruladı.

Braverman'ın istifasıyla İngiltere Başbakanı Liz Truss, birkaç gün içinde ikinci kabine üyesi ile de yollarını ayırmış oldu. Bravermann 43 gün önce bu göreve atanmıştı.

Braverman, istifa gerekçesi olarak olarak gizlilik kurallarının ihlal edilmesine yol açan "teknik bir ihlali" göstererek, kişisel e-posta adresinden resmi bir belgeyi "güvenilir bir parlamenter meslektaşına" ilettiğini yazdı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss Fotoğraf: Alastair Grant/Getty Images

Braverman, "Bu konuda zaten çok şey biliniyordu, ama yine de gitmek benim için doğru olanı" ifadesini kullandı.

Braverman, mesajında hükümetin izlediği siyaseti de eleştirdi. Seçmenlere verilen göçmen sayısını sınırlamak ve yasadışı göçü durdurmak gibi bazı önemli vaatlerin ihlal edildiğini ileri sürdü.

Başbakan Truss koltuğunu korumaya çalışıyor

Boris Johnson'ın istifasının ardından 5 Eylül'de İngiltere Başbakanı olan Liz Truss, geçen hafta Cuma günü Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden alıp eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'u bu göreve getirmişti.

Muhafazakar Hükümet Başkanı, ülkede mali kaosa yol açan tartışmalı ekonomi politikasından geri adım atmak zorunda kaldığı için yoğun eleştiri alıyor.

Braverman'dan boşalan içişleri bakanlığına eski Ulaştırma Bakanı Grant Shapps atandı.

dpa/TY,JD