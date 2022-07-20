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İngiltere'de Muhafazakar Parti genel başkan adayları Rishi Sunak ve Elizabeth Truss
Rishi Sunak ve Elizabeth TrussFotoğraf: PA Media/dpa/picture alliance
PolitikaBirleşik Krallık

Johnson'un yerine ya Sunak ya da Truss

2 saat önce

İngiltere'de Muhafazakar Parti içinde yapılan oylamalar sonunda Boris Johnson'un koltuğuna aday sayısı ikiye düştü: Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss.

https://www.dw.com/tr/johnsonun-yerine-ya-sunak-ya-da-truss-gelecek/a-62544261

İngiltere'de Boris Johnson'dan boşalacak olan Muhafazakar Parti genel başkanlığı ve başbakanlık koltuğu için yarışan adayların sayısı ikiye düştü. Muhafazakar Parti'den yapılan açıklamada, geçen günlerde yapılan oylamalarla aday sayısının azaltıldığı ve parti üyelerinin 5 Eylül'e kadar Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile halihazırda dışişleri bakanlığı görevini yürüten Liz Truss arasında seçim yapacağı bildirildi.

Johnson'un halefi olmak için yarışan son üç aday arasında Çarşamba günü yapılan oylamada Sunak 137, Truss 113 oy alırken; 105 delegenin oyunu alabilen Dış Ticaret Müsteşarı Penny Mordaunt yarış dışı kaldı. Bir sonraki aşamada, Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 200 bin üyesi mektupla oy kullanarak yeni genel başkanı ve dolayısıyla yeni başbakanı belirleyecek.

Truss önde görünüyor

Bugüne dek delegelerin katıldığı oylamalarda hep en fazla oyu alan Eski Maliye Bakanı Sunak'ın, parti tabanında çok da rağbet görmediği ifade ediliyor. Kamuoyu araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan bir anket Sunak'ın, kendinin iki adaydan biri olacağı bir seçimde gerek Truss'tan, gerek ise elenen Mordaunt'tan daha az oy alacağını öngörüyor.

Partisi içinde kendine olan desteği gittikçe kaybeden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 7 Temmuz'da Muhafazakar Parti genel başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuş, ancak halefi seçilene dek başbakanlık görevini yürütmeye devam edeceğini bildirmişti.

AFP,DW / ET,EC

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