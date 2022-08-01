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Mısır yüklü Razoni Odessa Limanı'ndan ayrılıyor - (01.08.2022)
Mısır yüklü Razoni Odessa Limanı'ndan ayrılıyorFotoğraf: TURKISH NATIONAL DEFENSE MINISTRY/AA/picture alliance
PolitikaUkrayna

İlk tahıl gemisi Odessa Limanı'ndan ayrıldı

1 saat önce

Türkiye, Ukrayna tahılı taşıyan ilk geminin Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini duyurdu. Yarın İstanbul'da denetlenmesi beklenen geminin varış noktası Lübnan'ın Trablusşam kenti.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87lk-tah%C4%B1l-gemisi-odessa-liman%C4%B1ndan-ayr%C4%B1ld%C4%B1/a-62667000

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna tahılı taşıyan ilk yük gemisinin Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmaları sonucunda mısır yüklü "Razoni" gemisinin Lübnan'a gideceği belirtildi.

Sierra Leone bayraklı gemiyle ilgili yapılan açıklamada, "22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" denildi.

Razoni'nin yarın İstanbul'da olmasının beklendiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, "Gemi İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Lübnan'ın Trablusşam kentine gidecek olan geminin 27 bin ton mısır taşıdığı belirtildi. 186 metre uzunluğundaki geminin yük kapasitesi 30 bin ton.

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Sembol fotoğrafFotoğraf: NACHO DOCE/REUTERS

İlk sevkiyata giden süreç

Ukrayna tahılının savaş nedeniyle ülkeden çıkarılamamasının yol açtığı küresel gıda krizinin hafifletilmesi amacıyla Kiev, Moskova, Ankara ve BM arasındaki imzalanan anlaşmanın ardından kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin resmi açılışı geçen Çarşamba günü gerçekleştirilmişti.

Koordinasyon merkezinin görevleri arasında 22 milyonluk tahıl ve diğer tarım ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılıp küresel piyasaya ulaştırılması sürecinin yürütülmesi başı çekiyor. Gemilerin belirlenen güzergahtan güvenli şekilde geçmesinin sağlanması ve yasaklı silahlar taşıyıp taşımadığının incelenmesi gibi sorumlulukları olan Müşterek Koordinasyo Merkezi'nde Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM'den hem sivil hem de askeri temsilciler yer alıyor.

Rusya ve BM, İstanbul'daki buluşmada Rus tarım ürünlerinin ihracatına yönelik bir memorandum da imzalamıştı. BM, söz konusu memorandumda, tahıl ve gübre gibi bazı Rus ürünlerinin küresel piyasalara erişiminin kolaylaştırılması için Moskova'ya güvence vermişti.

Ukrayna ve Rusya, dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı ülkeleri arasında bulunuyor.

 

DW,AFP / CÖ,ET

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