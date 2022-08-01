İlk tahıl gemisi Odessa Limanı'ndan ayrıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmaları sonucunda mısır yüklü "Razoni" gemisinin Lübnan'a gideceği belirtildi.
Razoni'nin yarın İstanbul'da olmasının beklendiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, "Gemi İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir" açıklamasında bulundu.
Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Lübnan'ın Trablusşam kentine gidecek olan geminin 27 bin ton mısır taşıdığı belirtildi. 186 metre uzunluğundaki geminin yük kapasitesi 30 bin ton.
İlk sevkiyata giden süreç
Ukrayna tahılının savaş nedeniyle ülkeden çıkarılamamasının yol açtığı küresel gıda krizinin hafifletilmesi amacıyla Kiev, Moskova, Ankara ve BM arasındaki imzalanan anlaşmanın ardından kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin resmi açılışı geçen Çarşamba günü gerçekleştirilmişti.
Rusya ve BM, İstanbul'daki buluşmada Rus tarım ürünlerinin ihracatına yönelik bir memorandum da imzalamıştı. BM, söz konusu memorandumda, tahıl ve gübre gibi bazı Rus ürünlerinin küresel piyasalara erişiminin kolaylaştırılması için Moskova'ya güvence vermişti.
Ukrayna ve Rusya, dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı ülkeleri arasında bulunuyor.