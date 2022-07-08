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Fotoğraf: Khalil Ashawi/REUTERS
PolitikaSuriye

İdlib'e yardımların uzatılmasını Rusya veto etti

36 dakika önce

Türkiye'de Cilvegözü sınır kapısından Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e giden insani yardımların uzatılması planı BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın vetosuna takıldı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeleri,Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'teki yaklaşık 4 milyon Suriyeliye insani yardımların 12 ay daha uzatılması planında anlaşma sağlayamadı. Yardımların uzatılması planını Konsey'in daimi üyelerinden Rusya veto etti.

İdlib'e yönelik yardımların uzatılmasını öngören karar tasarısı Norveç ve İrlanda'nın girişimiyle hazırlanmıştı. Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada Rusya veto hakkını kullanırken diğer dört daimi üyeden Çin çekimser kaldı. ABD, İngiltere ve Fransa ise karar tasarısına destek verdi.

Konsey'de Rusya'nın sunduğu karşı karar tasarısı da oylandı. Rusya'nın yardımların 6 ay uzatılması ve Suriye'de yeniden imarın desteklenmesini öngören önerisi de kabul edilmedi. Batı ülkeleri, Suriye'de siyasi bir çözüm bulunmadan yeniden imar projelerini destek vermek istemiyor. 

BM Güvenlik Konseyi
BM Güvenlik KonseyiFotoğraf: Mary Altaffer/AP Photo/picture alliance

İdlib, Suriye'de isyancıların elinde kalan son bölge. El Kaide bağlantılı radikal İslamcı Hayat Tahrir el-Şam, İdlib'teki en güçlü grubu oluşturuyor. 

Yardımlar Pazar gecesi son bulacak

BM'nin kontrolünde İdlib'e yapılan insani yardımların süresi Pazar gecesi son bulacak. BM Güvenlik Konseyi'nde Pazar gününe kadar yardımların devamı için pazarlıkların devam edeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin Suriye sınırında bulunan Cilvegözü sınır kapısından şimdiye kadar insani yardım taşıyan yaklaşık 10 bin TIR geçti.

İnsani yardımların bölgeye ulaştırılamaması durumunda İdlib'te ciddi bir açlık krizinin baş göstermesinden endişe ediliyor. ABD'nin BM nezdindeki büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, yardımların ulaştırılamamasının Suriye'nin kuzeybatısında yaşayanlar için bir ölüm kalım meselesi olduğunu belirterek bunun "hızlı ve korkunç" sonuçları olacağını söyledi.

Reuters, AP,AFP/HS,GY

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