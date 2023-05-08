"Rus istihbaratı Erdoğan karşıtı sahte gösteri düzenledi"

Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarında yer alan habere göre Rus istihbaratı Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkileri zedelemek için Paris'te Erdoğan karşıtı sahte gösteri düzenledi.

Avrupa'nın saygın medya kuruluşlarında yer alan bir özel habere göre, Rus istihbaratı Avrupa'da sahte eylemler organize etmek için bir provokasyon grubu görevlendirdi.

Almanya'dan Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR, Fransa'dan Le Monde, İsveç'ten Expressen ve SVT, Danimarka'dan DR, Norveç'ten NRK işbirliğinde hazırlanan haber, Rus istihbaratından sızdırılan belgelere dayandırıldı.

Haberde Batı'da Ukrayna'ya karşı bir hava yaratmak, Türkiye'nin Ukrayna ile olan ilişkilerini zedelemek ve İsveç'in NATO üyeliğini zorlaştırmak gibi amaçlarla Moskova'nın Avrupa'da "sahte bayrak" eylemleri organize ettiği belirtildi. Belgelerin bu yıl tarihli olduğu kaydedildi.

Depremle ilgili "Ukraynalı aktivistlerin" eylemi

İddiaya konu olan eylemlerden birinde yüzleri kapalı iki şahsın, Ukrayna bayrağının yanında Hitler selamı verdiği görülüyor. Eylemle ilgili paylaşımlarda "Erdoğan, deprem Rus turistlerin intikamı! Bir sonraki yer Alanya" ifadeleri yer alıyor. "Ukraynalı aktivistler" olduğu iddia edilen kişilerin düzenlediği bu eylemin fotoğraf ve görüntüleri, Facebook, Telegram, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında yer alıyor. Eylemin Fransa'nın başkenti Paris'in Saint Pierre Meydanı'nda 5 Mart günü sabah saat 08.00 sularında gerçekleştirildiği kaydediliyor. Paris'in bir başka muhitinde düzenlenen bir eylemde ise bir Türk bayrağının yakıldığı görülüyor. Ayrıca yine sosyal medyada paylaşılan grafiti ve duvar yazılamalarında "Erdoğan'ı Durdur", "Bir sonraki yer Alanya" ya da "İslamı durdur" gibi ifadeler yer alıyor.

Sızdırılan belge, tüm bu eylemlerin belli bir senaryo uyarınca Rus istihbaratı tarafından organize edildiğine işaret ediyor. Habere göre bir eylem senaryosu niteliği taşıyan belgede beş kişilik maskeli bir grubun eylem düzenlemesi ya da mevcut eylemlere katılması, eylemlerin görüntülerinin çekilmesi, bunların Türk medyasına gönderilmesi ve sosyal medyada yayılması isteniyor. Bu tür eylemlerin düzenlenebileceği kentler olarak Paris, Lahey, Brüksel ve Frankfurt'un isimleri sayılıyor. Türkiye'de meydana gelen depremlere Ukraynalılardan gelen provokatif tepkilerin gösterilmesi ve Volodimir Zelenskiy yönetimi altında Ukrayna toplumunun "yıkıcı Nazi karakterinin" sergilenmesi isteniyor.

Provokatörlerden sadece kendileri eylem düzenlemeleri değil Avrupa'da hasta bakım hizmetlerinin yetersizliği, emeklilik reformu, iklimi gibi konularda düzenlenen eylemlere de katılmaları isteniyor.

Aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an yakma eylemi Fotoğraf: DHA

Türk bayrağının çiğnenmesi önerildi

Sızdırılan belgelerden, "Proje Anti Erdogan" başlığını taşıyan bir dokümanda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında "gerginlikler" olduğu iddia ediliyor. Ocak ayında İsveç'in başkenti Stockholm'de aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an yakma eylemi düzenlemişti. Söz konusu belge Rus istihbaratının bu gelişmeyi yakından izlediğini gösteriyor. Belgede Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında gerginlik çıkarmak için provokatörlere Türk bayrağının çiğnenmesi, Hollanda'da Erdoğan'ın bir portresinin yakılması, Avrupa'nın büyük kentlerinde Erdoğan'a hakaret içeren grafitilerin yapılması gibi önerilerde bulunuluyor.

Rus istihbaratına ait olduğu varsayılan belgelerin Londra merkezli Dossier Center'a sızdırıldığı belirtiliyor. Kuruluş, Kremlin'e muhalif Rus iş insanı Mihail Hodorkovski'ye ait. Belgelerin doğruluğu yüzde yüz olarak kanıtlanmış olmasa da belgenin içeriğiyle düzenlenen sahte eylemlere dair paylaşımlar birbiriyle örtüşüyor.

Söz konusu eylemlerin fotoğraf ve görüntülerinin ağırlıklı olarak Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki üç hesaptan dolaşıma sokulduğu kaydediliyor.

AFP, dpa, DW / EC, JD