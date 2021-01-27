"İşkence" yapan Suriyeli'ye Almanya'da hapis cezası

Almanya’da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi Suriye Devleti’nin de taraf olarak gösterildiği cinayet ve işkence davasında ilk kararını açıkladı. Dava, Suriye’de devlet eliyle işlenen cinayet ve işkence suçlarıyla ilgili dünyada görülen ilk olma özelliği taşıyor.

Çarşamba günü görülen duruşmada mahkeme, işkence ve ağır derecede özgürlüklerden alıkoyma suçlamalarında bulunduğu sanıklardan 44 yaşındaki Eyad A.'yı, "insanlığa karşı suçlara yardım ve yataklık ettiği" gerekçesiyle dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında Federal Savcılık beş buçuk yıl hapis cezası talep ederken, sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istemişti.

Duruşmada baş sanık olarak yargılanan Enver R. ile ilgili kararın ise sonbahara kadar verilmesi bekleniyor.

İddianamede, sanıklar A. ve R.'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı Suriye İstihbarat Servisine mensup olduğu öne sürüldü.

Hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Eyad A.'nın Suriye İstihbarat Servisi‘nde alt kademede görevli olduğu ve bir gösteri sırasında tutuklanan 30 kişinin El Katip Cezaevine nakliyesini gerçekleştirdiği iddia edildi. Tutukluların cezaevine nakilleri sırasında darp edildikleri belirtiliyor. Savcı, A.'nın göstericiler tutuklanırken hapishanede sistematik işkenceye maruz kalacaklarını bildiği iddiasında bulundu.

Kararın gerekçesini açıklayan mahkeme başkanı Anne Kerber, Eyad A.'nın 1996 yılından beri Suriye istihbarat servisi için çalıştığını, burada eğitmen olarak görev yaptığını söyledi. Yargıç, sanığın kendisini "insanları daha fazla dayanmaya zorlamalısın" sözleriyle tanımladığını vurguladı.

Gerekçeli kararda A.'nın 2004'ten itibaren terörle mücadele konusunda ek eğitim aldığı, pusu kurmayı ve kurulan pusuları atlatmayı öğrendiği ve tutuklama konusunda da eğitildiği belirtildi. Şam'ın dört mahallesinden de sorumlu olduğu belirtilen A.'nın bölgedeki camileri ve imamları izlediği ve topladığı bilgileri üstlerine aktardığı kaydedildi.

Geçen yılın Nisan ayında başlayan dava, Almanya'ya sığınan Suriyeli işkence mağdurlarının ifadeleri sonucu açılmıştı. İşkenceye maruz kalan sığınmacılar Almanya’ya geldikten sonra kendilerine işkence yapan kişileri ihbar etmişti. Bunun üzerine Almanya’da oldukları belirlenen iki sanık tutuklanmıştı.

Almanya ile doğrudan ilgisi olmayan dava, Uluslararası Ceza Hukuku kapsamında evrensellik ilkesi gereği Almanya'da açıldı.

AFP,dpa/TY,JD

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