 İşkence yapan Suriyeli eski istihbaratçıya Almanya′da müebbet hapis | DÜNYA | DW | 13.01.2022

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DÜNYA

İşkence yapan Suriyeli eski istihbaratçıya Almanya'da müebbet hapis

Almanya'da görülen davada Suriyeli eski istihbaratçı Enver R., Suriye'de iç savaş döneminde işlenen 27 ayrı cinayetten ve insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bulundu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Almanya'da, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, eski Suriyeli istihbaratçı Enver R., 27 ayrı cinayetten ve insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bulundu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 58 yaşındaki sanık, Suriye'deki iç savaşta binlerce insana yapılan işkencelerden sorumlu tutuluyor. Koblenz'de görülen dava, Suriye'de rejimin işkenceleriyle ilgili ilk dava olma özelliğini taşıyor.

Şam'da o dönem albay rütbesine sahip olan Enver R.'nin yönetimi altındaki cezaevinde Nisan 2011 ile Eylül 2012 dönemleri arasında en az 4 bin kişinin şiddet gördüğü ve işkenceye maruz kaldığı ifade ediliyor.

Esad rejiminin işlediği suçlarla ilgili davalar Avrupa'da özellikle Almanya'da daha sık görülmeye başlandı. 2021 yılının Şubat ayında yine Suriye istihbarat görevlisi olan Eyad A. insanlığa karşı suç işlemeye yardımdan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Almanya, Suriyelilerin hapishanelerde işkence gördüklerini bildiren suç duyuruları yapması üzerine evrensel yargı ilkesi gereğince, yabancı bir ülkede insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş ve soykırım davalarına ilişkin yargı süreci başlatabiliyor.

2017 yılı Mart ayında Suriye'de işkenceden kurtulan yedi kişi ve insan hakları grupları Suriye gizli servis çalışanlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun yanı sıra 2020 yılında yedi Suriyeli, Esad rejiminin gözaltı merkezlerinde tecavüze ve cinsel tacize uğradıklarını belirterek Almanya'da savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

AFP / AI, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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