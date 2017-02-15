 IŞİD′liye Ezidi soykırımından ömür boyu hapis | Almanya | DW | 30.11.2021

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Almanya

IŞİD'liye Ezidi soykırımından ömür boyu hapis

Almanya'da yargılanan bir IŞİD mensubu, 5 yaşındaki bir Ezidi kızı eziyet ederek öldürdüğü gerekçesiyle soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Taha el C. ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Sanık Taha el C. ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Iraklı bir IŞİD mensubunun, esir olarak satın aldığı bir Ezidi kızı eziyet ederek öldürmesi davasında karar açıklandı. Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada 29 yaşındaki sanık Taha el C., soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemekten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına ve ölen kızın annesine ödenmek üzere 50 bin euroluk tazminat cezasına çarptırıldı.

Mahkeme yargıçlar heyeti başkanı Christoph Koller, açıklanan hükmün dünya çapında IŞİD'in Ezidi azınlığa yönelik suçlarıyla ilgili ilk mahkeme kararı olduğuna işaret etti. Koller, ölen kızın annesine hitaben "Bu acıyı kaldırmayı başarabilmenizi ve huzur bulabilmenizi ümit ediyoruz" dedi.

Mahkeme kararında terör örgütü IŞİD'in tüm dünyaya yayılan bir İslami hilafet kurma hedefi güttüğüne ve Irak'ta ağırlıklı olarak Sincan bölgesinde yaşayan Ezidi dini azınlık mensuplarını imha politikası izlediğine yer verilerek Irak'ın Felluce kentinde yaşayan IŞİD mensubu Taha el C.'nin de 2015 yılında Ezidi azınlığa mensup 5 yaşındaki bir kız ve annesini esir olarak satın aldığı kaydedildi.

Sanık ve imam nikahlı Alman asıllı eşi Jennifer W.'nin yanında Felluce'deki evde yaşayan anne ve kızının sürekli cezalandırmalara maruz kaldığına işaret eden mahkeme, "yatağında hastalık kaynaklı olarak altına kaçıran 5 yaşındaki kızın ceza olarak sıcaklığın gölgede 38-51 derece olarak ölçüldüğü bir dönemde avluda pencere parmaklığına kabloyla bağlanarak bekletildiği" kaydedildi. Sanığın doğrudan güneş altında bulunan kızı avluda aç ve susuz bir şekilde bırakarak eve döndüğü, bir süre sonra avluya çıktığında kızın cansız bedeniyle karşılaştığı belirtildi.

Mahkemenin kararında, "sanığın soykırım suçuna temel oluşturan bir imha niyetiyle hareket ettiği yönündeki öznel yaklaşımın rol oynadığı" kaydedildi.

Sanığın 2015 Eylül ayında Irak'ı terk ederek Türkiye'nin Samsun kentine yerleştiği, burada da IŞİD mensubu olarak faaliyetlerde bulunduğu, Ekim 2018'de Türkiye'den Yunanistan'a kaçtığı ve 16 Mayıs 2019 tarihinde Atina'da tutuklandığına işaret edildi. Sanık, Ekim 2019'da gönderildiği Almanya'da o zamandan bu yana tutuklu bulunuyor.

24 Nisan 2020'de başlayan davada 58 duruşma yapıldı. Dava sürecinde, sanığın imam nikahlı eski eşi de tanık olarak dinlenmiş, Jennifer W., eski eşinin şiddete eğilimli olduğu yönünde ifade vermişti. Jennifer W., Münih Eyalet Mahkemesinde görülen ayrı bir davada "yabancı terör örgütüne üyelik" ve "insanlığa karşı suç işleme"den 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık Taha el C. ise, kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında dava süresince konuşmadı. Mahkeme, karara karşı temyiz yolunun açık olduğunu bildirdi.

Video izle 16:40

Ortadoğu’nun ötekileştirilen ve yanlış tanınan halkı: Ezidiler

DW,dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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