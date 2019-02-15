IŞİD ile küresel çapta mücadele arayışı

IŞİD ile mücadele koalisyonu üyesi ülkelerin savunma bakanları, 55'inci Münih Güvenlik Konferansı öncesinde Bayerischer Hof otelinde özel bir toplantıda bir araya geldi.

Aralarında Alman, İngiliz ve Türk savunma bakanlarının da yer aldığı toplantıda, IŞİD ile mücadelede gelinen aşama değerlendirildi.

ABD Savunma Bakan vekili Patrick Shanahan ülkesinin Suriye'den çekilme planlarının bu mücadeleyi sekteye uğratmayacağına olan inancını dile getirdi.

IŞİD ile mücadelenin Irak ve Suriye ile sınırlı tutulmaması gerektiğini savunan, müttefiklerinden küresel çapta bir mücadeleye daha güçlü destek ve katkı talep eden Shanahan, Suriye ve Irak dışındaki bölgelerdeki IŞİD varlığına karşı mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de Suriye ve Irak'taki varlığına büyük darbe indirilmiş olunmasına karşın IŞİD ile mücadelede henüz sona gelinmediğini kaydetti. Von der Leyen, "IŞİD çehresini değiştiriyor, yer altında yeni ağlar oluşturuyor" sözleriyle tehdidin sürdüğü mesajını verdi.

Von der Leyen, daha sonra konferansın açılış panelinde yaptığı açıklamadaysa NATO müttefiklerinin IŞİD‘le mücadeleye katkıda bulunduğunu söyledi. Von der Leyen, IŞİD‘le mücadelede ağırlık noktasının askeri boyuttan, bölgenin istikrara kavuşturulmasına doğru kaydığını dile getirdi.

Ursula von der Leyen

Von der Leyen: Kürtler cesur bir mücadele verdi

Terörle mücadele misyonu çerçevesinde Kürtlerin yaptığı katkıyı da öven Ursula von der Leyen, Kürtlerin IŞİD‘e karşı "cesur bir şekilde, en ön cephede, önemli kayıplar vererek kendi saflarında mücadele sergiledi" söyledi. Bakan, bölgenin yeniden inşa sürecinde tüm dini ve etnik grupların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Toplantıdan sonra gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Akar, Türkiye'nin hassasiyet ve beklentilerini muhataplarına aktardıklarını, söyleyerek, "Türkiye'nin güneyinde herhangi bir terörist örgüte izin vermeyeceğimizi, oldu bittiye göz yummayacağımızı, tekrar buradaki arkadaşlarımıza, muhataplarımıza ilettik… Ülkemizin, sınırlarımızın güvenliği söz konusu, bunu anladıklarını zannediyorum" diye konuştu.

Toplantıda ABD'nin Suriye'den çekilmesi sürecinin de ele alındığına dikkat çeken Akar, Türkiye'nin beklentisini teferruatlı bir şekilde aktardıklarını vurguladı.

Hulusi Akar

Akar: Teröristlere göz yummayacağız

Akar, "Suriye'nin kuzeyinin teröristler için güvenli bir bölge olmasına hiç bir şekilde göz yummayacağımızı da aktardık, önümüzdeki günlerde bu temaslarımız sürecek, hem Suriye'nin, hem bölgenin hem de ülkemizin iyiliğine, barışın sağlanması, ateşkesin sürmesine, istikrarın devamına ilişkin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan da Münih'te. Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nın yapıldığı Bayrischer Hof oteline Alman dış istihbarat teşkilatı BND'nin Başkanı Bruno Kahl ile birlikte geldi. Fidan'ın Alman dış istihbarat teşkilatı BND tarafından düzenlenen ve diğer bazı ülkelerin istihbarat örgütleri başkanlarının da katıldığı bir toplantıya katıldığı belirtildi.

Değer Akal/ Burak Ünveren / Münih

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