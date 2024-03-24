"IŞİD-H Almanya için de büyük tehlike"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rusya'daki saldırının ardından IŞİD-H'nin Almanya için de büyük bir tehlike olduğunu dile getirdi.

Almanya'da federal hükümet, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, Almanya'da terör tehlikesinin üst seviyede olduğunu duyurdu.

Süddeutsche Zeitung'a röportaj veren Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Moskova'daki saldırının sorumluluğunu üstlenen IŞİD'e bağlı, cihatçı IŞİD Horasan Vilayeti (IŞİD-H) adlı örgütün, Almanya için de, olası İslamcı saldırılar anlamında "en büyük tehlike" olduğunu ifade etti. "Şu ana dek sahip olduğumuz bilgiler ışığında, IŞİD-H terör grubunun Moskova yakınlarındaki ölümcül terör saldırısının sorumlusu olduğundan yola çıkılabilir" diyen Faeser, Almanya'daki "İslamcı terör tehlikesinin yüksek olmaya devam ettiğini" vurguladı.

Geçen noel ve yılbaşı döneminde güvenlik güçlerinin Köln'de tedbirleri en üst seviyeye çıkarmasının sebebinin de, IŞİD-H tehlikesinden kaynaklandığını aktaran Nancy Faeser, "İslamcı çevre, Federal Emniyet Teşkilatı, Federal Anayasay Koruma Teşkilatı ve eyaletlerin güvenlik birimleri tarafından izleniyor" dedi.

2024 yılbaşı öncesinde Köln kentinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmıştı Fotoğraf: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Muhalefetten de İslamcı saldırı uyarısı geldi

Federal Parlamento'da ana muhalefeti oluşturan Birlik Partileri (CDU/CSU) Grup Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz da, İslamcı saldırıların Almanya'da da yaşanma tehlikesinin, Ortadoğu'daki çatışmaların büyümesi ile, "daha önce hiç olmadığı kadar" gerçek olduğunu belirtti. Lindholz, federal hükümetin Rusya'da yaşanan saldırıdan bir ders çıkararak, yaz döneminde Almanya'da yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda güvenlik önlemlerini gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Almanya hükümeti, Moskova'daki saldırıyı sert bir dille kınamış, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, söz konusu saldırıyı, "İnsanlık dışı alçakça bir teör saldırısı" olarak nitelendirmişti.

AFP / ET

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