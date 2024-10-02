HSK'nın yeni atamalarının perde arkasında ne var?

HSK Genel Kurulu, haziran ayındaki yaz kararnamesi öncesinde ataması yapılması gereken yüksek yargı üyeliklerine, 3 ay sonra atama yaptı. Buna göre,Yargıtay üyeliklerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul BAM Üyesi Murat Boylu, İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan atandı.

Danıştay üyeliklerine ise Ahmet Cüneyt Yılmaz, Cengiz Aydemir ve Burakhan Melikoğlu seçildi.

Atamaların perde arkasında ne var?

DW Türkçe'nin yüksek yargı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Şaban Yılmaz, Murat Boylu, AKP kontenjanından seçildi. Cengiz Doğan ve Murat Pala’nın MHP, Ali Rıza San'ın ise CHP'nin isteği doğrultusunda Yargıtay'a atandığı konuşuluyor. Ferhat Kapıcı'nın eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Ömer Kiper'in ise Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in etkisiyle seçildiği kulislere yansıdı.

Akın Gürlek, İstanbul Başsavcısı oldu

Yargıtay üyeliklerine yapılan seçim nedeniyle boşalan başsavcılık ve mahkeme başkanlıkları için de HSK yeni atamalar yaptı. Buna göre, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Gürlek'in yargıdaki İstanbul Grubu olarak bilinen yapıya yakın biri olduğu biliniyor. Akın Gürlek, daha önce muhaliflerin yargılandığı davalarda mahkeme başkanlığı yapmıştı. Gürlek, Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay 20 gün, Selahattin Demirtaş'a "örgüt propagandası" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası veren heyetteydi. Benzer şekilde Gürlek, Sözcü davası ile Selçuk Kozağaçlı ve arkadaşlarının yargılandığı davalara da baktı; AYM’nin Enis Berberoğlu kararını uygulamadı.

Akın Gürlek'in yerine Adalet Bakan Yardımcısı olarak Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Mehmet Yılmaz ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun'un isimleri geçiyor. Mehmet Yılmaz'ın bakan yardımcısı olması durumunda Tosun'un Ceza İşleri Genel Müdürü olarak atanması bekleniyor.

MHP'nin hedefindeki isim başsavcı oldu

Sinan Ateş cinayeti soruşturması nedeniyle MHP ve Ülkü Ocakları'nın hedefinde olan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Üzeyir Karakülah ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Karakülah'ın yargıdaki Hakyol grubuna yakın olduğu belirtiliyor.

Sakarya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Zengin Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul 1. BİM Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na getirildi.

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