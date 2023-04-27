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Türkiye-Suriye sınırı Fotoğraf: Reuters/U. Bektas
İnsan HaklarıTürkiye

Türkiye Suriyelilere orantısız güç kullanmakla suçlanıyor

37 dakika önce

İnsan Hakları İzleme örgütü, Türk sınır güvenliğini Türkiye'ye kaçmaya çalışan Suriyelilere ateş etmek ve işkence yapmakla suçladı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü, Türk sınır güvenliğini Türkiye'ye kaçmaya çalışan Suriyeli sivillere karşı orantısız güç kullanmakla suçladı. Sınırdaki güvenlik güçlerinin sivil Suriyelilere ayırım gözetmeksizin ateş ettiğini ve işkence uyguladığını iddia eden örgüt, Ankara'yı da orantısız güç kullananlardan hesap sormaya ve cezasızlığa son vermeye çağırdı.

Sınırda ağır insan hakları ihlaleri yaşandığını kaydeden örgüt, "Türkiye'nin çok sayıda Suriyeli'ye cömertçe ev sahipliği yapması, sınırlarında koruma arayan diğer kişilerin haklarına saygı gösterme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz" açıklamasında bulundu.

Biri çocuk iki kişi öldürüldü iddiası

Örgüt, kayıt altına aldığı olaylardan örnekler de verdi. Buna göre 11 Mart'ta Türkiye sınırını geçmeye çalışırken yakalanan sekiz kişilik Suriyeli gruba işkence uygulandı. Örgüt bu olayda bir çocuk ve bir erkeğin öldürüldüğünü, diğerlerinin de Suriye'ye geri gönderildiğini öne sürdü.

Örgütün temsilcilerinden Hugh Williamson, "Sınır kontrolünden sorumlu Türk jandarması ve askerleri, Suriye-Türkiye sınırı boyunca Suriyelilere rutin olarak kötü muamelede bulunuyor ve gelişigüzel ateş ediyor; son yıllarda yüzlerce ölüm ve yaralanma kaydedildi" iddiasında bulundu.

Yaşanan olaylarla ilgili olarak uluslararası hukuka ve insah hakları yükümlülüklerine uygun bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini kaydeden örgüt, Ankarayı'ya sınır güvenliği politikasını da gözden geçirmeye çağırdı,

 

AFP / HS,ET

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