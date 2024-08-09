HRW: Instagram yasağı hak ihlali

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Türkiye'de sosyal medya sitesi Instagram'a erişim engeli uygulanmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini bildirdi.

HRW'nin Teknoloji ve İnsan Hakları Direktör Yardımcısı Deborah Brown, "Bir sosyal medya platformuna erişimi tümden engellemek, milyonlarca kullanıcının ifade ve haber alma özgürlüğünü ihlal eden aşırı bir önlem" diyerek kararın derhal geri alınması gerektiğini söyledi.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) Eş Başkanı Yaman Akdeniz ise mahkeme kararı olmaksızın platforma erişimi engellemenin "orantısız ve keyfi" olduğunu belirtti.

Geçen hafta İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" diyerek Instagram'a eleştiride bulunmuş, bu açıklamadan hemen sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) fotoğraf ve video paylaşım platformuna erişimi engellemişti.

Türkiye'de yaklaşık 58 milyon kullanıcının bulunduğu Instagram ticari amaçlarla da yaygın olarak tercih ediliyor. Yasağın platformdaki işletmelere günlük maliyetinin 1.9 milyar Türk lirası olduğu değerlendiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram yetkilileri ile yapılan görüşmelerde "mesafe kaydettiklerini" söyledi ancak yasak henüz kalkmadı.

Haber ajansı AFP'ye konuşan bir BTK kaynağı yasağın arkasında "Atatürk'e hakaret, uyuşturucu kullanımı ve pedofili içeriklerin" olduğunu, bunların kaldırılması yönündeki taleplere yanıt alamadıklarını savundu. Instagram'ın çatı şirketi Meta ise yılın ilk altı ayında Türk hükümetinin talebi üzerine 2500 içeriği kaldırdıkları bilgisini verdi.

Türkiye'de daha önce Twitter, YouTube ve Wikipedia'nın da aralarında olduğu çok sayıda site engellendi. Son olarak Temmuz ve Ağustos aylarında sırasıyla Wattpad ve Roblox platformlarına erişim yasaklanmıştı. Haber siteleri Deutsche Welle ve Voice of America'ya erişim de 2022'den beri engelli. İstanbul merkezli İFÖD'e göre Türkiye'de 2024 yılının ilk çeyreği sonunda yasaklı site ve alan adı sayısı bir milyonu geçti.

DW,AFP / MUK,BK

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