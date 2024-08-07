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Bilgisayar oyunu platformu Roblox'a da yasak geldi

7 Ağustos 2024

Çevrim içi bilgisayar oyunları platformu Roblox'a Türkiye'de erişim engeli getirildi. Instagram yasağı sürerken oyun platformuna getirilen yasak tepki çekti.

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Çevrim içi oyun platformu Roblox'a Türkiye'de erişim engeli getirildi.
Çevrim içi oyun platformu Roblox'a Türkiye'de erişim engeli getirildi.Fotoğraf: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a uygulanan erişim engeli ile ilgili tartışmalar sürerken çevrim içi oyun platformu Roblox'a da erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) web sitesinde yer alan bilgide, İngiltere merkezli www.roblox.com sitesinin "07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendiği" bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda erişim engeline tepki göstererek "Instagram'dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu #Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar" ifadelerini kullandı.

Roblox platformu, 2004 yılında kurulan ABD merkezli Roblox Corporation şirketine ait. 2010'lu yılların ortalarından itibaren hızla büyüyen platform, pandemi döneminde büyümesini daha da hızlandırdı.

Roblox, kullanıcılarına oyun oynamanın yanı sıra kendi geliştirdikleri oyunları diğerleriyle paylaşma imkânı da sunuyor. Platformun 2020 yılı itibarıyla dünya çapında aylık 164 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Roblox, hikaye yazma platformu Wattpad ve sosyal medya platformu Instagram'ın ardından Türkiye'de son bir ayda erişim engeli getirilen üçüncü platform oldu.

DW/BK,AÜ

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