 Hong Kong’da tansiyon tırmanıyor | DÜNYA | DW | 12.08.2019

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DÜNYA

Hong Kong’da tansiyon tırmanıyor

Binlerce kişinin katıldığı oturma eylemi Hong Kong havalimanındaki tüm uçuşların iptaline yol açtı. Protestoların hedefindeki Çin Yönetimi “terör filizleniyor” açıklamasıyla gösterilere karşı sertleşme sinyali verdi.

Oturma eylemine yaklaşık 5 bin gösterici katıldı

Oturma eylemine yaklaşık 5 bin gösterici katıldı

Polisin hafta sonunda protestolara sert müdahalesine öfkeli binlerce protestocunun akın ettiği Hong Kong havalimanında bugün tüm uçuşların iptal edildiği açıklandı. Dünyanın en işlek havalimanlarından olan Hong Kong Uluslararası Havalimanı yetkilileri, oturma eyleminden ötürü uçuşlarla ilgili işlemlerin yapılmasında “ciddi aksaklık” yaşandığını bu nedenle bugün yapılması öngörülen tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Uçuşların Salı sabahı itibariyla yeniden başlaması bekleniyor. Günde yaklaşık 200 bin yolcunun seyahat ettiği havalimanında bugün en az 150 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Hongkong Protest gegen China | Flughafen - Demonstration & Lahmlegung Flugverkehr (Reuters/T. Siu)

Gösterciler polisin şiddetine tepki gösterdi

Tepkili göstericiler akın etti

Uçuşların, havalimanındaki oturma eyleminin dördüncü gününde iptal edilmesinde, bugünkü gösterici sayısının artmasının etkili olduğu belirtiliyor. Polisin Pazar günkü protesto gösterilerine sert müdahalesine tepki gösteren binlerce göstericinin, Cuma gününden bu yana Hong Kong havalimanında yapılan oturma eylemine akın ettiğine dikkat çekildi. Polis yetkilileri havalimanındaki oturma eylemine bugün en az 5 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Demokratik reform talebiyle iki aydır gösteriler düzenleyen protestocular, polisi orantısız güç kullanmakla suçluyor. Hafta sonundaki gösterilere biber gazı ile müdahale eden polisin ayrıca plastik mermi ile bir kadının gözlerini hedef aldığı iddia edilmiş, kanlar içindeki fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmış, sert tepkiye yol açmıştı. Havalimanındaki oturma eylemine katılan kimi göstericilerin gözlerine bandaj takmaları, “gözleri hedef almayın”, “Hong Kong güvenli değil” yazılı pankartlar tutmaları dikkat çekti. 

Hongkong Protest gegen China | Flughafen - Demonstration & Lahmlegung Flugverkehr (Reuters/T. Siu)

Göstericiler "Gözleri vurmaya son verin" yazılı pankartlar taşıdı

Pekin’den sert çıkış

Protestoların hedefindeki Çin yönetimi ise “terör filizleniyor” açıklamasıyla Hong Kong’daki protestoculara karşı sertleşme sinyali verdi. Çin yönetiminin Hong Kong özerk yönetiminden sorumlu biriminin sözcüsü Yang Gang, gösteriler hakkında yaptığı açıklamada “terörün filizlendiği yönünde emareler” olduğunu söyledi. “Radikal göstericilerin polisi hedef alıp saldırdığını” aktaran Yang Gang, bunun Hong Kong halkının güvenliğine “büyük bir tehdit” oluşturduğunu vurgulayarak, “suçlular en kısa zamanda yargı önüne çıkarılmalı” dedi.

Tatbikat gözdağı mı?

Bu arada Pekin yönetiminin ilk kez gösterilerle “terörü” ilişkilendirmesinin yanı sıra Hong Kong’a komşu Şıngın kentinde güvenlik güçlerine “tatbikat talimatı” vermesi de göstericilere “gözdağı verme amaçlı hamle” olarak yorumlanıyor. 

Hong Kong'da iki aydır süren gösteriler, Pekin yönetimi aleyhine faaliyet gösterenlerin Çin makamlarına teslim edilmesini öngören yasa tasarısına karşı protestolarla başlamıştı. Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam’ın "tasarı rafa kaldırıldı" açıklamasına rağmen protestocular gösterilerine son vermeyerek demokratik reform talep ettiklerini duyurmuştu.
Çin, 1997 yılına kadar İngiltere'nin sömürgesi olan Hong Kong'u devralırken düşünce ve basın özgürlüğü gibi temel hakları en az 50 yıl boyunca teminat altına alma sözü vermişti. Göstericiler ise bu teminatın yok sayıldığını, demokratik haklarının kısıtlandığını savunarak reform talep ediyor.

dpa, AFP, Reuters/ DA,JD
©Deutsche Welle Türkçe

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