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Hong Kong

Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi.

DW Türkçe'nin Hong Kong ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Red flags flutter in front of the Great Hall of the People during the opening meeting for the second session of the 13th National People's Congress (NPC) in Beijing, China, 5 March 2019. China must be prepared for a tough struggle as the country faces a grave and more complicated environment, Premier Li Keqiang said at the opening of the annual National People's Congress on Tuesday, the country's annual parliamentary meeting. We must be fully prepared for a tough struggle, Li told a delegation of nearly 3,000 representatives. The difficulties we face must not be underestimated, our confidence must not be weakened, and the energy we bring to our work must not be allowed to wane. This year's meeting comes amid tariff tensions with the U.S. ¡ª China's largest trading partner ¡ª which have placed immense pressure on China's economy and financial markets. In prepared remarks, according to an official English handout, Li warned that there will be greater risks ahead for the world's second largest economy. A full analysis of developments in and outside China shows that in pursuing development this year, we will face a graver and more complicated environment as well as risks and challenges, foreseeable and otherwise, that are greater in number and size, Li said.

Çin’den G7'ye siyasi manipülasyon suçlaması 14.06.2021

Çin’in Londra Büyükelçiliği, G7 Zirvesi’nde Müslüman azınlık ve Hong Konglu muhaliflere yönelik baskılardan vazgeçilmesi çağrısına yanıt verdi. Elçilik, açıklamaları "siyasi manipülasyon" olarak nitelendirdi.

16.03.2021 (210316) -- MADRID, March 16, 2021 (Xinhua) -- Photo taken on March 12, 2021 shows an AstraZeneca/Oxford vaccine at a hospital in Caceres province in Spain. Spain on Monday joined other European nations, such as France, Italy and Germany, in suspending the use of the AstraZeneca/Oxford vaccine over fears that it could lead to blood clots. (Photo by Gustavo Valiente/Xinhua)

Ülkeler AstraZeneca aşısı için önlem alıyor 09.04.2021

AstraZeneca aşısının vücutta kan pıhtılaşmasına yol açabildiğinin belirtilmesinin ardından Avustralya aşının 50 yaş altındaki kişiler için kullanılmayacağını açıkladı. Hong Kong ise aşıların sevkiyatını erteledi.
Januar 2021, Themenbild CLUBHOUSE App. SOZIALES NETZWERK ZUM HOEREN Clubhouse: Was steckt hinter der neuen Hype-App? Eine Mischung aus Radio-Talkshow und Twitter-Diskussion Ð Nutzerzahlen der Audio-App Clubhouse explodieren in Deutschland.

Clubhouse'un Çin'deki özgürlüğü kısa sürdü 08.02.2021

Çin'de sesli sohbet platformu Clubhouse'a erişim engellendi. Clubhouse uygulaması Çin'de konuşulması hassas konuların konuşulabildiği bir platform olarak çok talep görüyordu.

"Made in Hong Kong" tarihe mi karışıyor? 05.01.2021

"Made in Hong Kong" etiketine ne olacak? ABD ile Çin arasında devam eden ticari çatışmanın bir sonucu olarak yakın zamandan itibaren Hong Kong’dan gelen mallar ABD’de “Made in China” olarak etiketlenecek. Şehrin iş insanları sadece ekonomik olarak bir kayıptan korkmuyorlar. Onlar aynı zamanda giderek kaybolan Hong Kong kimliği için de endişeliler.

Pro-democracy activist Joshua Wong leaves a police station after being arrested for participating in an unauthorized assembly last year, in Hong Kong, China September 24, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

Hong Kong'da ünlü aktivist gözaltına alındı 24.09.2020

Hong Kong'da daha fazla demokrasi talebiyle düzenlenen gösterilerin öncülerinden Joshua Wong kısa bir süreliğine gözaltına alındı. Joshua, tepkilerin ardından serbest bırakıldı.
A supporter of Apple Daily newspaper, reads a copy of Apple Daily newspaper to support media mogul Jimmy Lai Chee-ying, founder of Apple Daily after he was arrested by the national security unit, in Hong Kong, China August 11, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

Hong Kong'da polis baskınına uğrayan gazeteye okur desteği 11.08.2020

Hong Kong'da büroları polis baskınına uğrayan Apple Daily gazetesine okurlar destek verdi. Bugün yarım milyon adet basılan gazeteyi almak için okurlar gece saatlerinde kuyruklar oluşturdu.
Hong Kong media tycoon Jimmy Lai pauses next to a copy of Apple Daily's July 1, 2020, edition during an interview Hong Kong Wednesday, July 1, 2020. Lai said in an interview Wednesday that Hong Kong is dead under the new national security law. Lai, who owns popular newspaper Apple Daily, is a prominent advocate for democracy in Hong Kong. (AP Photo/Vincent Yu) |

Hong Konglu medya patronu Jimmy Lai gözaltına alındı 10.08.2020

Hong Kong'da aylardır süren demokrasi yanlısı gösterilerin önde gelen isimlerinden Jimmy Lai yabancı güçlerle gizli anlaşma yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
President Donald Trump speaks during a news conference in the Rose Garden of the White House, Tuesday, July 14, 2020, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) |

ABD ve Çin arasındaki gerginlik tırmanıyor 15.07.2020

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong’da baskı politikalarından ötürü Çin'i sorumlu tutan bir yasa tasarısını onayladı. Yeni düzenleme Çinli yetkililerle iş yapan bankalara yaptırım öngörülüyor.
10.07.2020 A student wears a surgical mask to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Hong Kong, China July 10, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

Asya’da ikinci dalga endişesiyle önlemler sıkılaştırılıyor 14.07.2020

Başta Hong Kong olmak üzere, Asya’nın kimi bölgelerinde ikinci dalga endişesi nedeniyle koronavirüs önlemleri yeniden sıkılaştırılıyor.

20.08.2019 *** Migrants swim after jumping off the Spanish rescue ship Open Arms, close to the Italian shore in Lampedusa, Italy August 20, 2019. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

RZ: AB'nin sığınmacılar konusundaki tutumu utanç verici 08.07.2020

Alman basınının yorum köşelerinde sığınmacı göçü, Afrika'da artan açlık ve Hong Kong'daki sosyal medya platformlarının durumu ele alınıyor.
German Interior Minister Horst Seehofer briefs the media after a meeting with his Austrian counterpart Karl Nehammer at the Interior Ministry in Berlin, Germany, Wednesday, June 24, 2020. (AP Photo/Markus Schreiber, Pool) |

Seehofer’den Çin uyarısı: Karışık tehditler geliyor 05.07.2020

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, "Çin’den karışık tehditler geldiğini" söyleyerek, bu ülkeye karşı uyarıda bulundu. Seehofer'e göre Çin, Almanya'nın stratejik altyapı kuruluşları ile ilgileniyor.

30.06.2020 A woman wearing a protective face mask walks by the Government of Hong Kong Special Administrative Region office building in Beijing, Tuesday, June 30, 2020. Hong Kong media are reporting that China has approved a contentious law that would allow authorities to crack down on subversive and secessionist activity in Hong Kong, sparking fears that it would be used to curb opposition voices in the semi-autonomous territory. (AP Photo/Andy Wong) |

Çin'de Hong Kong için hazırlanan güvenlik yasası kabul edildi 30.06.2020

Çin'de Hong Kong için hazırlanan, ABD ve AB'nin eleştirdiği Ulusal Güvenlik Yasası oybirliğiyle kabul edildi. Demokrasi hareketinin temsilcileri "Hong Kong'un sonu" yorumunu yaptı.
Chairman of the Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China and former Legislative Council member, Lee Cheuk-yan (C), leads a candlelit remembrance with other activists after crossing downed barricades into Victoria Park in Hong Kong on June 4, 2020, after the annual vigil that traditionally takes place in the park to mark the 1989 Tiananmen Square crackdown was banned on public health grounds because of the COVID-19 coronavirus pandemic. - Hong Kong protesters on June 4 defied a coronavirus ban against a mass vigil commemorating the anniversary of China's Tiananmen crackdown to enter a landmark city park, AFP reporters on scene said. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

Hong Kong eylemlerinin birinci yılında göstericiler yine sokaklarda 09.06.2020

Hong Kong’da Pekin karşıtı gösteriler birinci yılına girerken, eylemciler pandemiye rağmen sokaklara döküldü. Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam’dan protestoculara "özgürlüğünüz için eylemleri bitirin" çağrısı geldi.
20.05.2020, USA, Washington: Mike Pompeo, Außenminister der USA, spricht während einer Pressekonferenz im Außenministerium. Pompeo hat irritiert auf die Ankündigung von Palästinenserpräsident Abbas reagiert, als Konsequenz aus den Annexionsplänen Israels im Westjordanland alle Vereinbarungen mit Israel und den USA aufzuheben. US-Präsident Trump habe einen Friedensplan vorgelegt, der auch im besten Interesse für die Palästinenser sei. Foto: Nicholas Kamm/Pool AFP/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ABD'den Çin'e "Tiananmen yasağı" eleştirisi 02.06.2020

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hong Kong yönetiminin ilk kez bu yıl izin vermediği 1989'daki Tiananmen olayları için planlanan anma etkinliğinin Çin tarafından engellendiğini savundu.
Co-director of the intensive care unit at CommonSpirit's Dignity Health California Hospital Medical Center, Dr. Zafia Anklesaria, 35, who is seven months pregnant, holds the hand of a non-COVID-19 patient at the hospital where she works during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Los Angeles, California, U.S., May 18, 2020. The socio-economic class that we serve, people tend to live in close quarters, they don't really have the privilege of good social distancing, and they are tending to get more infected as a result, Anklesaria said. REUTERS/Lucy Nicholson SEARCH PREGNANT DOCTOR COVID-19 FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

HAZ: Virüs herkesi eşit vurmuyor 29.05.2020

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi, Trump ile Twitter arasındaki gerilim ve Çin’in Hong Kong politikası Alman basınından seçtiğimiz yorum konuları.
29.04.2020, Berlin: Heiko Maas (SPD), Außenminister, gibt auf einer Pressekonferenz vor dem Auswärtigen Amt die Verlängerung der weltweiten Reisewarnung wegen des Coronavirus bekannt. Die weltweite Reisewarnung dauert vorerst bis zum 14.06.2020. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

Maas: Yaptırım değil Çin ile diyalog şart 29.05.2020

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Hong Kong politikası konusunda yaptırım yerine Çin ile diyalog kurmak gerektiğini söyledi.
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