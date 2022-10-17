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Schule und Bildung
Fotoğraf: Fotolia/Friday

Dang Yuan

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Diğer Haberleri

Çin Komünist Parti kongresi, Şi Cinping'in yaptığı konuşmayla 16 Ekim Pazar günü başladı.

Şi Cinping kongrede elini güçlendirecek

Şi Cinping kongrede elini güçlendirecek

Çin Komünist Partisi, 20'nci kongresinde yeni lider kadrosunu seçiyor.
Schule und Bildung
Dang Yuan
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Politika
28 dakika önce
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