 Hodges: Almanya′dan asker çekmek Rusya′ya verilmiş bir hediye  | ALMANYA | DW | 30.07.2020

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ALMANYA

Hodges: Almanya'dan asker çekmek Rusya'ya verilmiş bir hediye 

ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Hodges, Trump’ın Almanya’dan asker çekme kararının stratejik bir gerekçesinin olmadığını söyleyerek “Bu, Kremlin’e verilmiş bir hediyedir” dedi.

Ben Hodges, 2014-2017 yılları arasında ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmıştı.

Ben Hodges, 2014-2017 yılları arasında ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmıştı.

ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ben Hodges, Başkan Donald Trump’ın Almanya’dan asker çekme kararına, “Kremlin’e verilmiş bir hediye” sözleriyle sert tepki gösterdi. 

2014-2017 yılları arasında ABD ordusunun Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı’nı yürüten Hodges, ABD'nin Almanya'daki askeri karargah ve güçlerinin büyük bölümünü diğer ülkelere kaydırma planını eleştirdi. 

DW Washington büro yöneticisi Ines Pohl’ün sorularını yanıtlayan Hodges, Trump’ın herhangi bir "stratejik analize” ve "tutarlı gerekçelere” dayanmadığını söylediği asker çekme kararının, hem ABD’nin Avrupa’daki askeri hareket kabiliyetini olumsuz yönde etkileyeceğini hem de çok büyük mali külfete yol açacağını söyledi. 

Hodges, ayrıca Trump’ın bu hamlesini, "hiç olmadığı kadar agresif bir tutum içerisinde” olduğunu söylediği Rusya’ya “verilmiş bir hediye” olarak nitelendirdi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Avrupa Politika Analiz Merkezi’nin (CEPA), Stratejik Araştırmalar bölümü başkanlığını yürüten Ben Hodges’a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

DW: Almanya’dan asker çekme kararı ABD’nin güvenliği için ne ifade ediyor? 

Hodges: Bu ABD'ye zarar veriyor çünkü en önemli müttefikimiz ile ilişkilerimizin daha da kötüleşmesine yol açıyor. Konunun taşıdığı önem itibarıyla yapılış şekli de sorunlu. Olması gerekse bile, bu tür adımların gerçekten atılması uzun sürer… Ama ilişkilerimize hasar verildi. Ve benim açımdan olanların en talihsiz olan boyutu da bu. Almanya bizim Avrupa’daki en önemli müttefikimiz. Bize, Afrika, Avrupa ve Avrasya’da, kendi ulusal güvenlik stratejimizi uygulayabilmemiz için bir platform sunuyor. Almanya en çok işbirliği yapmamız gereken müttefikimiz. ABD yönetiminin bunu yönetme şekli, güveni baltalıyor.

Peki askeri olarak ABD’nin Almanya’da bu kadar çok askere ihtiyacı var mı gerçekten de? 

Bizim Almanya’da askerimiz aslında çok az. 35 bin, Bayern Münih’in futbol oynadığı stadyumun yarısını bile doldurmaz. Bunların çoğunluğu, karargahta, lojistikte, hava savunma ya da iletişimde çalışıyor. O kadar çok asker yok. 

Yani askeri bakış açısıyla değerlendirildiğinde, bu birliklerin gerekli olduğunu mu söylüyorsunuz? 

Biz, Almanya'dan asker çekerek, ABD’nin menfaatine olan, bize yetkinlik sağlayan şartlardan, yetkinliklerden çekilmiş olacağız. Birliklerimiz Almanya’yı korumak için değil, bizim için orada görev yapıyor. Almanya, örneğin Doğu Avrupa’ya ya da başka yerlere, çok hızlı takviye güç göndermemizi sağlayan bir platform sunuyor. 

Bu nedenle Almanya ile ilişkiler bu kadar önemli. Ve çok iyi bir altyapıya sahip olduğumuz Almanya’dan çekilmeye başlanırsa, gerektiğinde birlikleri hazır hale getirme konusunda sahip olduğumuz yetkinlik seviyesini korumamız zorlaşabilir. Askerleri örneğin İtalya’ya kaydırırsanız, orada gerekli altyapı yok. O zaman kışlaları genişletmek için milyarlarca dolar harcanması gerekecek.

Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney ve diğer bazı siyasiler bunu Rusya’ya verilmiş bir hediye olarak nitelendirdi. Buna katılıyor musunuz? 

Bu kesinlikle Kremlin’e verilmiş bir hediyedir. Almanya’daki ABD mevcudiyeti yüzde 30 azaltılacak, en önemli ilişkimiz bozulacak, bu ilişkiye daha fazla zarar verilecek. Üstelik Ruslar bunu hak edecek tek bir şey yapmadı. Karadeniz’de hiç olmadığı kadar agresifler. Kırım işgali sürüyor. Her hafta Ukraynalıları öldürüyorlar. Onlar ABD’nin Avrupa’daki yetkinliğinin azaltılmasını hak edecek hiç birşey yapmadılar. 

Peki sizce Başkan Trump neden bunu yapıyor? 

Sadece spekülasyon yapabilirim. Ben bunun hep siyasi bir karar olduğunu, stratejik bir analize dayanmadığına inandım.

Trump bu kararını, Almanya’nın NATO bütçesine yeterli katkıyı sunmadığı görüşüyle gerekçelendiriyor.

Bunun ilkesel motivasyonu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki neredeyse herkes Almanya’nın kendi savunmasına daha çok kaynak harcaması gerektiği konusunda mutabık. Tüm başkanlar bu görüşteydi. Ama Trump’ın, ABD’nin askeri varlığını üçte bir oranında azaltılması yönündeki kararının gerekçesi, Almanya’nın savunmaya GSYİH'sının yüzde 2’sini harcamamasına duyduğu tepki. Ama ne garip ki, İtalya ve Belçika yüzde 2’nin oldukça altında ama askerleri ağırlamak için sıraya girdiler. Bu kararın tutarlı bir tarafı yok. 

Ines Pohl

© Deutsche Welle Türkçe

 

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