Hint pilotun bırakılması Keşmir'de tansiyonu düşürmeye yetmedi

Keşmir'de düşürülen Hint savaş uçağının pilotunun Pakistan tarafından serbest bırakılmasından saatler sonra, bölgede Hint ve Pakistanlı askerler arasındaki çatışmalar bir kez daha başladı.

Pakistan askerlerin topçu ateşi sonucu, Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bir sınır köyünde ikisi çocuk üç kişi hayatını kaybetti. Keşmir'in Pakistan'ın kontrolündeki bölgesinde ise Pakistan askerlerinin ateşi sonucu üç sivilin öldüğü açıklandı. Pakistanlı yetkililer, Hint askerlerini ağır silahlarla ayrım gözetmeksizin sınır köylerini hedef almakla suçladı.

Pakistan dün Hindistan'la arasındaki gerilimde tansiyonu düşürecek bir hamlede bulunmuş ve Pakistan'ın düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotunu Abhinandan Varthaman serbest bırakmıştı. Pilotun serbest kalmasının önce Hint pilotun, Pakistan ordusunu övdüğü ve Hint medyasını "savaş histerisi" yaratmaya çalışmakla suçladığı bir video yayınlanmıştı.

Gerginlik nasıl başladı?

İki ülke arasındaki tansiyon, 14 Şubat'ta Keşmir'in Hint kontrolündeki topraklarında düzenlenen bombalı saldırıda 40 Hint askerin hayatını kaybetmesinin ardından yükselmişti. Saldırıyı Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed örgütü üstlenmişti. Söz konusu saldırıdan 12 gün sonra Hint savaş uçakları, Pakistan'ın kuzeybatısında bu örgüte ait olduğunu belirttiği bir kampı vurdu. Bu hava operasyonu, Hindistan'ın 1971'den beri Pakistan'ın Keşmir dışındaki topraklarına düzenlediği ilk saldırı oldu. Ertesi gün ise Pakistan ve Hindistan, Keşmir bölgesi üzerinde birbirlerinin savaş uçaklarını düşürdüklerini duyurdu. Pakistan, Hint pilot Varthaman'ı gözaltına aldı.

Keşmir sorunu, Hindistan ve Pakistan'ın 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana iki komşu arasında başlıca gerilim kaynağı oldu. İki ülke bu bölge yüzünden şimdiye kadar 3 kez savaşa girdi.

AP/ÖA,EC

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