Herson için "derhal" tahliye çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Herson'daki Rus yanlısı yetkililer, şehirdeki bütün sivillerin şehri "derhal" terk etmesi çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Herson'daki Rus yanlısı yetkililer, Ukraynalı birliklerin yaklaştığı şehirdeki bütün sivillerin şehri "derhal" terk etmesi çağrısında bulundu.

Yetkililerin Cumartesi günü sosyal medya uygulaması Telegram'dan yaptıkları açıklamada, cephedeki gergin durum, kentin bombalanma ihtimalimin artması riski ve "terör saldırısı tehdidi" nedeniyle tüm sivillerin şehri derhal terk etmesi ve Dinyeper nehrinin sol kıyısına geçmesi gerektiği ifade edildi.

Dinyeper nehrinin kıyısına kurulan Herson'da tahliyeler Çarşamba gününden bu yana devam ediyor. Şehir, Moskova'nın ilhak ettiğini duyurduğu, Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde yer alıyor.

Rusya; Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı topraklarına katmak için bu dört bölgede referandumlar düzenlemiş, tartışmalı referandumlarda ezici çoğunluğun Rusya'ya katılımdan yana oy kullandığı açıklanmış, ardından da Rusya bu dört bölgeyi ilhak etmişti.

Zelenskiy: 36 roketle saldırı

Diğer yandan Ukrayna, Rusya'nın Cumartesi günü Ukrayna'nın batısında yer alan enerji tedarik altyapı merkezine yeniden saldırdığını ifade etti. Ukrenergo isimli tedarikçi tarafından yapılan açıklamada, roket saldırıları nedeniyle birçok elektrik santralinin vurulduğu belirtildi. Ülkenin farklı bölgelerinde elektrik kesintileri bildirilirken, Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da saldırılar sonrasında bir milyondan fazla haneye elektrik verilemediğini açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 36 roket fırlattığı "büyük bir saldırıdan" söz etti.

Rusya geçen hafta başında, ülke genelindeki şehirleri ve özellikle de enerji tedarik altyapılarını hedef alan büyük bir saldırı başlattı. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve batısındaki Lviv kenti bu kapsamda uzun bir aranın ardından yeniden vurulmuştu.

AFP / DÇÜ,ET