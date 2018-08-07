 Her gün 60′tan fazla Lufthansa uçuşu iptal ediliyor | ALMANYA | DW | 17.10.2018

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ALMANYA

Her gün 60'tan fazla Lufthansa uçuşu iptal ediliyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın yönetim kurulu üyelerinden Harry Hohmeister, 2018 yılının başından bu yana 18 bin uçuşun iptal edildiğini duyurdu. 2018’in ilk yarısındaki iptal sayısı, 2017'nin tamamından fazla.

Deutschland Streik am Flughafen Frankfurt (picture-alliance/AP Photo/M. Probst)

Alman havayolu şirketi Lufthansa, her gün kendilerine ait 60'ı aşkın uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Çarşamba günü Hamburger Abendblatt gazetesine açıklamalarda bulunan Lufthansa Yönetim Kurulu Üyesi Harry Hohmeister, 2018 yılı içerisinde şu ana kadar yaklaşık 18 bin uçuşun iptal edildiğini söyledi. Hohmeister, söz konusu rakamın, Lufthansa'nın ana uçuş noktalarından Frankfurt Havalimanı'ndaki faaliyetlerin iki haftalığına durdurulması senaryosuna denk olduğunu ifade etti. Çok sayıda rötar meydana gelmesinden ötürü yolcuların bağlantı uçuşlarına yetişemediklerini kaydeden yönetici, rötar yaşanmasını engellemek adına daha fazla yedek uçağı devreye sokacaklarını belirtti.

Deutsche Lufthansa AG Harry Hohmeister Vorstand (Imago/Stefan Zeitz)

Harry Hohmeister

"Öfkeyi anlıyoruz"

Yolcuların öfkesini anladığını vurgulayan Hohmeister, "Müşterilerimiz haklı olarak bizden güvenilir olmamızı bekliyor" dedi. Yönetici, yaz ayından bu yana Frankfurt'ta iki yedek uçağı hazır beklettiklerini ancak bunun ne yer ne de havadaki sorunların çözümü için yeterli olduğunu söyledi. Hohmeister, "Bu sayıyı artırmaya devam edeceğiz. (Frankfurt'un yanı sıra) Münih'te de” şeklinde konuştu.

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İptal ve rötarların ardında yatan nedenlerin büyük çoğunluğunun kendilerinde olmadığını savunan yönetici, sıkıntıyla ilgili olarak uçuş ve yolcu güvenlik kontrolleri ve bagajların havaalanından uçaklara aktarılması sürecine işaret etti. Hohmeister, rötarlardan kaynaklanan maliyetlerin havaalanları, havayolu şirketleri ve güvenlik şirketleri arasında adil bir biçimde paylaşılması talebinde bulundu.

2018'in henüz ilk yarısında 2017’nin tamamından daha fazla Lufthansa uçuşu iptal olmuştu. Lufthansa yaz ayında yaşanan yoğun rötarlar ve uçuş iptallerinden ötürü müşterilerinden özür dilemişti. Şirket, bu durumdan kötü hava koşulları ve hava trafiği kontrolörlerinin düzenlediği grevleri sorumlu tutmuştu.

dpa/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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