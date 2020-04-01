Hekimler Birliği Başkanı: Almanlar bu yaz tatile gidemeyecek

Almanya Hekimler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların yaz tatili dönemini de etkileyeceği uyarısı yaptı.

Funke medya grubuna konuşan Reinhardt, "Almanların bu yaz yeniden tatil seyahatlerine çıkabileceğine inanmıyorum" dedi.

"Şu andan itibaren zeki adımlarla kademeli olarak normal günlük yaşama dönülmesi" durumunda bile salgının etkilerinin yaza kadar süreceğini belirten Hekimler Birliği Başkanı, "Bu nedenle bu yazın farklı olacağını düşünüyorum. Muhtemelen alıştığımız gibi otomobile, trene, uçağa atlayıp tatile gidemeyeceğiz" diye konuştu.

İtalya, İspanya gibi tatil ülkelerinde de koronavirüs kaynaklı sorunların tatil dönemine kadar tamamen çözülebileceğini beklemediğini kaydeden Reinhardt, "Ancak kısmen sonbahar tatilinde ya da önümüzdeki yıldan itibaren tatile gidebileceğimizi umuyorum" dedi.

Almanya içi tatilde patlama beklentisi

Almanya içinde de turizm sektörü krizden ağır etkilendi. Yurt içi turizm şirketleri, tatil için yurt dışına çıkmaktan kaçınacak Almanların ülke içinde tatil yapmasını umuyor.

Almanların ülke içi tatillerde tercih ettiği kuzey bölgelerinden Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Turizm Birliği (TMV), tüm eyaletlerdeki yaz tatili döneminin Ağustos, Eylül aylarına ertelenmesi önerisinde bulundu. Almanya'da eyaletlerin farklı tatil dönemleri bulunuyor.

Bu Cuma günü başlayacak Paskalya tatili döneminde seyahatlerin koronavirüs salgını nedeniyle "sıfırlandığını" belirten TMV İdari Müdürü Tobias Woitendorf, yaz tatili döneminin geriye alınmasıyla, tatile erken giren eyaletlerde de kayıpların bir nebze telafi edilebileceğine işaret etti.

Kuzey eyaletlerinden Schleswig-Holstein'ın Ekonomi Bakanı Bernd Buchholz da, pek çok kişinin tatil için yurt dışına çıkmayı tercih etmeyeceğini belirterek, yurt içi turizmde patlama yaşanabileceğini kaydetti.



DW,dpa/BK,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe