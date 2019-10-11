 Heiko Maas Suriye′yi görüşmek üzere Türkiye′ye gidiyor | ALMANYA | DW | 24.10.2019

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ALMANYA

Heiko Maas Suriye'yi görüşmek üzere Türkiye'ye gidiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye’de yaşanan gelişmeleri ele almak üzere hafta sonunda Ankara’yı ziyaret edeceğini açıkladı. Maas, Türkiye’ye "siyasi süreci baltalamama" çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere Cumartesi günü Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağını duyurdu. Maas Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Perşembe günü Federal Meclis'te yaptığı açıklamada Maas, "Cumartesi günü Ankara'ya gidecek ve şunu net bir biçimde ifade edeceğim: Türkiye şimdi Suriye'de ateşkese ve mülteciler konusunda uluslararası hukuka uymalı ve siyasi süreci baltalamak yerine desteklemeli" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekatı "acı bir kötüye gidiş" olarak nitelendiren Maas, Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası hukuk nezdinde meşruiyeti olmadığını söyledi. Türkiye'nin askerlerini Suriye'den çekmesi gerektiğini kaydeden Bakan, Türkiye'nin harekatına Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerini geri çekme ilanının neden olduğunu savundu.

Alman Dışişleri Türkiye'nin harekatını daha önce de eleştirmiş ve harekatı sonlandırma çağrısında bulunmuştu. Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası denetime tabi bir güvenli bölge kurulması yönündeki önerisi de hükümet içerisinde ve Alman siyasetinde tartışmalara neden olmuştu. Kramp-Karrenbauer son olarak, Türkiye'nin operasyon düzenlediği bölgeyi "ilhak" ettiğini de söylemişti.

DW,Reuters / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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