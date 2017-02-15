Hayvanlar için ilk aşı tescil edildi

Rusya, hayvanlar için koronavirüs aşısını dünyada ilk tescil eden ülke olduğunu duyurdu.

Rus Tarım Denetleme Kurumu, aşının köpek, kedi ve vizon gibi hayvanlar üzerinde geçen yıl ekim ayından beri denendiğini bildirdi. Kuruma bağlı Federal Hayvan Sağlığı Merkezinin geliştirdiği Carnivac-Cov adlı aşının, uygulanan tüm hayvanlarda antikor oluşturduğu kaydedildi.

Tarım Denetleme Kurumu, güncel veriler itibarıyla insanlardan hayvanlara koronavirüs bulaş riskinin çok düşük olduğuna işaret ederek ev hayvanlarının kitlesel olarak aşılanmasına şu an ihtiyaç olmadığını da sözlerine ekledi.

Açıklamada, vizonların koronavirüsün bir türüne karşı özel duyarlılık gösterdiğine işaret edilerek ev hayvanlarının aşılanmasının gelecekte virüs mutasyonlarının yayılmasını engellemede yararlı olabileceği belirtildi.

Almanya'da bildirim zorunluluğu

Alman Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI) de eldeki bilimsel verilere göre bulaş riski düşük olmasına rağmen olasılığın göz ardı edilmemesi gerektiği uyarısı yaptı. Bu olasılık nedeniyle Almanya'da geçen yazdan bu yana ev hayvanlarındaki koronavirüs vakalarını resmi makamlara bildirme zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Enstitü, şimdiye kadar üç köpek ve dört kedide Covid-19 bildiriminde bulunulduğunu kaydetti.

Dünya çapında ise şimdiye kadar yaklaşık olarak kedilerde 90 ve köpeklerde 60 vaka tespit edildi.

FLI de vizonların SARS-CoV-2'ye karşı özel duyarlılık gösterdiğine işaret ederek pek çok ülkede virüsün vizonlara bulaştığının tespit edildiğini kaydetti. Danimarka geçen yıl kasım ayında koronavirüsün vizonlarda mutasyona uğrayıp insanlara bulaştığı gerekçesiyle yaklaşık 17 milyon vizonu itlaf etmişti.

dpa / BK,ET

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