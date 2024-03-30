Habeck: Güvenliğimize daha fazla yatırım yapmalıyız

Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck, ülkesinin kendi güvenliğine daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirterek, Ukrayna Savaşı'na atıfla, mevcut tehditlere "uyum sağlama dışında her şeyin saflık olacağını" ifade etti.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırı savaşının, Almanya'nın kendi güvenliğine daha fazla yatırım yapmasını gerekli kıldığını dile getirdi. Habeck, Ekonomi Bakanlığı'nın X hesabından yayınlanan dokuz buçuk dakikalık video mesajında Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak, "Muhtemelen hızlı ve iyi bir sonu olmayacak, biz başka bir şey istesek de. Mevcut tehdit durumuna uyum sağlamak zorundayız. Bunun dışında her şey saflık olur" dedi.

Almanya'nın bu açıdan "kendi güvenliğine yatırım" yaparak doğru bir adım atacağını vurgulayan Robert Habeck, "Biz, Almanya, Avrupa Birliği, biz kendimizi her türlü korumalıyız, askeri saldırılara karşı da" ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşın, "Avrupa'nın 1945'ten bu yana yaşadığı en kanlı savaş" olduğunu dile getiren Habeck, bu savaşın bir sonunun da görünmediğini belirtti.

"Putin dünyayı düzensizliğe sürüklemek istiyor"

Putin yönetimideki Rusya'nın, ekonomisini tamamen savaş ekonomisine dönüştürdüğünü ve silah üretimini çok büyük oranda arttırdığını kaydeden Habeck, "Kendimizi kandırmayalım, Putin Avrupa'nın birliğini ve bütünlüğünü yıkmak istiyor" dedi. Vladimir Putin'in barış düzenini yok ederek dünyayı bir düzensizliğe sürüklemek istediğini öne süren Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck, "Putin antidemokratlara ve faşistlere maddi destek sağlıyor. Hibrit savaş silahlarını kullanıyor. Toplumumuzu bölmek için dezenformasyon savaşı yürütüyor. Korku salıyor, provoke ediyor, yalan söylüyor, tehdit ediyor ve istikrarsızlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Video mesajında, henüz savaşın erken safhalarında Ukrayna'ya silah gönderilmesinden yana görüş belirttiğini aktaran Habeck, "Bugün de onları (Ukrayna'yı), daha fazla askeri teçhizat ile desteklemekten yanayım" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Cumartesi günü yayınlanan video podcastında, Ukrayna'ya daha fazla destek çağrısında bulundu. Scholz mesajında, Rus saldırısı altındaki Ukrayna'ya yönelik desteğin aynı zamanda Almanya'nın "kendi için, kendi güvenliği için" olduğunu dile getirdi.

AFP/ET,JD

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