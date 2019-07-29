Hızlı trenin önüne itilen 8 yaşındaki çocuk öldü

Frankfurt’ta annesiyle birlikte hızlı trenin önüne itilen 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Federal İçişleri Bakanı Seehofer'in tatilini yarıda keserek olay hakkında bilgi almak üzere güvenlik kurumlarının temsilcileriyle bir araya geleceği açıklandı.

Almanya'nın Frankfurt kentinin ana tren garında sabah saatlerinde bir anne ile oğlu, 40 yaşındaki bir erkek tarafından hızlı trenin önüne itildi. Polisten yapılan açıklamaya göre, Münih'ten Düsseldorf'a gitmekte olan hızlı trenin gara girişi öncesinde, yedinci perondan raylara itilen anne son anda raylardan uzaklaşarak sağ kurtulabildi.

Ancak 8 yaşındaki erkek çocuk, ani fren yapmasına karşın hızlı trenin altında kaldı, olay yerinde hayatını kaybetti. 40 yaşında olduğu belirtilen anne hastanede tedavi altına alındı.

Frankfurt polisi, zanlının bir kadını daha raylara itmeye çalıştığını ancak söz konusu kişinin buna karşı koyarak adamdan uzaklaşabildiğini açıkladı.

Eritreli zanlı gözaltında

Polis, olay mahallinden kaçan zanlının, tren garının dışında, çevredekilerin yardımıyla durdurulduğunu, sonrasında da polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Zanlının Eritre vatandaşı olduğunu açıklayan Frankfurt polisi, kasten adam öldürme ve cinayete teşebbüs suçlarından soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Frankfurt ana tren garı

Psikolojik destek

Bir çocuğun ölümüne yol açan olaya tanıklık edenler arasında o esnada peronda bulunan çok sayıdaki çocuğun yer aldığı açıklandı. 8 yaşındaki çocuğun önüne itildiği hızlı trenin bir yolcusu o anları, "insanların ağlayarak yere yıkıldı" sözleriyle aktardı.

Çok sayıda yolcu ve görgü tanığına tıbbi ve psikolojik destek verildiği açıklandı. Alman Demiryolu İşletmesi Deutsche Bahn da özel, ücretsiz bir telefon hattı oluşturulduğunu, olaya tanıklık edenlere bu yolla psikolojik destek verileceğini duyurdu.

Siyasiler teyakkuzda

Frankfurt’ta yaşananlar üzerine Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in tatilini yarıda kesme kararı aldığı açıklandı. Güvenlik kurumlarının temsilcileriyle bir araya geleceği açıklanan Seehofer’in Salı günü ayrıca konu hakkında basını bilgilendireceği belirtildi.

Frankfurt kentinin bulunduğu Hessen Eyaleti’nin Başbakanı Wolfgang Bouffier konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. "Frankfurt ana tren garından bir erkek çocuğun ölümü beni derinden sarstı" diyen Bouffier, olayın yetkili makamlar tarafından aydınlatılacağını kaydetti.

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann da sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı. Feldmann açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Şu ana kadar olay hakkında bildiklerimiz, Frankfurt’u temsil eden her şey ile çelişiyor. Biz Frankfurtlular omuz omuza verir, fedakarca insanlara yardım eder, zorda olanları kurtarırız, birbirimizin yanında oluruz… Tıpkı kentin üzerine bir gölgenin düştüğüne tanıklık ettiğimiz bugün olduğu gibi" sözlerini kaydetti.

9 gün önce bir kadın öldürüldü

20 Temmuz'da Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Voerde kentinde, 28 yaşındaki bir erkek tarafından trenin önüne itilen 34 yaşında bir kadın hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlının halen neden kadını rayların üzerine ittiğine dair konuşmadığı belirtildi. Soruşturmayı yürüten yetkililere göre zanlı ile kurban birbirlerini tanımıyordu.



DW,AFP,dpa/DA,GA

© Deutsche Welle Türkçe