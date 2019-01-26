Güney Amerika ülkelerinden Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido önümüzdeki hafta kitlesel sokak gösterilerine devam edileceğini duyurdu. Başkent Caracas’ta destekçilerine seslenen Guaido, "Yine sokağa çıkacağız! Yolumuz belli, yasadışı iktidardan kurtulmak, geçici hükümet ve özgür seçimler" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro iktidarını meşru olmadığı gerekçesiyle tanımadığını açıklayan Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, geçen çarşamba günü kendini devlet başkanı ilan etmişti. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, çok sayıda Güney Amerika ülkesinden destek alan Guaido henüz iktidarı ele geçirebilmiş değil. Özellikle Venezuela ordusunun mevcut Devlet Başkanı Maduro’nun arkasında durması Guaido’nun önündeki en önemli engel. Juan Guaido da askerlere çağrıda bulunarak, Venezuela halkının yanında olmalarını talep etti.

ABD’nin Maduro üzerindeki baskısı artıyor

Juan Guaido’nun devlet başkanlığını ilk tanıyan ülke olan Amerika Birleşik Devletleri ise Nicolas Maduro üzerindeki baskısını arttırıyor. ABD Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Venezuela’ya ait kamu şirketlerinin ve bu ülkenin sahip olduğu uluslararası rezervlerin işlemlerinde, Juan Guaido’nun başkanlığının tanınmasına uygun ekonomik ve diplomatik önlemler alınacağı açıklandı. Ancak açıklamada ABD’deki Venezuela hesaplarında bulunan maddi varlığın dondurulmasından söz edilmedi. Dünyanın en önemli petrol üretici ülkelerinden olan Venezuela’da bir kamu şirketi olan Petroleos, halihazırda ABD ile petrol ticareti yapmaya devam ediyor.

Kendi meşru iktidarına karşı bir darbe yapılmaya çalışıldığı görüşünü savunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, şu an için aralarında Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin de olduğu bazı önemli devletlerin desteğine sahip.

dpa, Reuters / ET, BW

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