Graham: ABD ve Türkiye YPG’yi sınırdan uzaklaştırmak için çalışıyor

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşen ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, gerçekleştirdiği üst düzey temasların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Graham, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Türk mevkidaşı Yaşar Güler'in YPG unsurlarının Türkiye sınırından uzaklaştırılması üzerine çalıştığını söyledi.

Graham, "İyi haber: General Dunford’ın Türk ordusu ile üzerinde çalıştığı, bu hedefleri gerçekleştirebilecek ve YPG unsurlarını Türkiye’den uzaklaştırmayı hedefleyen bir planı var” dedi. YPG’nin elinden ağır silahların alınması gerektiğini belirten Senatör Graham, YPG'nin siyasi kolunun PKK ile bağlantılı olduğunu söyledi.

ABD'nin Suriye'den çekilmesine eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump’ın Aralık’ta açıkladığı Suriye’den Amerikan askerlerini çekme konusuna da değinen Graham, çekilmenin IŞİD’e karşı verilen savaşı bitirmeyeceğini, aksine "yeni bir savaş başlatacağını” belirtti.

Graham, "Bu savaş, Suriye'ye girip kendi egemenliğine tehdit oluşturduğunu düşündüğü silahlı unsurları temizlemesi yönünde Türkiye için bir zorunluluk olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Cumhuriyetçi senatör, hükümetin Suriye'den çekilme isteğini anladığını, ancak plansız bir çekilmenin kaos anlamına geleceğini söyledi. Graham, "ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD yok edilinceye dek çekilme sürecini yavaşlatacağını umduğunu" belirtti.

Türkiye ile ABD, Türkiye tarafından PKK’nın bir uzantısı ve terör örgütü olarak değerlendirilen YPG nedeniyle ilişkilerinde sorun yaşıyor. ABD, YPG’yi IŞİD’e karşı önemli bir ortağı olarak görüyor. Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği, PKK’yı terör örgütü olarak listeliyor.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinden YPG’yi uzaklaştırmak için bölgeye operasyon sinyali verirken, ABD ile Türkiye ABD'nin Suriye’den çekilme açıklaması sonrasında burada kurulacak bir güvenli bölge üzerine görüşmeler yürütüyor.

Suudi Arabistan ile ilişkilerin geleceği

Graham, Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerin durumuna ilişkin soruları da yanıtladı. ABD'li senatör, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine atıfla Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile “baş edilmedikçe” ilişkilerde ilerleme kaydedilemeyeceğini söyledi. Graham ayrıca Kongre'nin Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetinde parmağı olanlara yönelik yeni yaptırımları devreye sokacağını ifade etti.

Graham, Kaşıkçı cinayetinden Suudi Prens'i sorumlu tutan Cumhuriyetçi senatörler arasında yer alıyor. ABD’li senatör daha önce yaptığı açıklamada cinayetin "Bin Selman'ın talimatı ile gerçekleşmediği sonucuna varmak için kör olmak gerektiğini" söylemişti.

DW,rtr/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe