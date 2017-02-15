Grönland'daki buzullar hızla eriyor

Danimarkalı bilim insanları, olağandışı yüksek hava sıcaklığı nedeniyle Grönland'daki buzulların "kütle" olarak eridiğini bildirdi. Kutuplara ilişkin araştırmaların yer aldığı Polar Portal internet sayfasına göre, Grönland'da Çarşamba gününden bu yana günde yaklaşık 8 milyar ton buzul eriyor. Bunun yaz aylarındaki kaydedilen olağan erime miktarının iki katı olduğuna dikkat çekildi.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü (DMI) verilerine göre, Grönland'ın kuzeyinde hava sıcaklığı ortalaması 20 derecenin üzerinde seyrediyor. Bunun yaz dönemlerinde kaydedilen ortalama hava sıcaklığının iki katı olduğu belirtildi.

Meteorolojik kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en yüksek hava sıcaklığı geçen hafta ölçüldü. Grönland'ın kuzeydoğusundaki Nerlerit Havaalanı'nda Perşembe günü hava sıcaklığı 23,4 derece olarak kaydedildi. Bilim insanları, sadece o gün eriyen buzulların, ABD'nin Florida eyaletinin beş santimetre sular altında kalmasına yol açabileceğini belirtti.

Polar Portal'a göre, 2019 yazında da Grönland'daki buzullar rekor düzeyde erimişti. Bu yıla ait değerler henüz tam olarak tespit edilemese de 2019'a göre daha büyük bir alan erimeden etkilendi.

Buzulların erimesi, özellikle Grönland'ın bulunduğu Arktika'daki ısınma dünyanın diğer bölgelerine kıyasla üç kat daha hızlı ilerlediği için bilim insanlarında endişe yaratıyor.

Bölgedeki buzullarda 1990'dan sonra başlayan erime, 2000 yılından sonra hızlandı. Bilim insanları geçen yıllarda buzul kültesinde kaydedilen azalmanın, 2000 yılı öncesine kıyasla dört kat fazla olduğuna dikkat çekiyor.

Avrupa'da sonuçları Ocak ayında açıklanan bir araştırma, deniz seviyesinin 2100 yılına kadar 10 ile 18 santimetre arasında veya beklenenden yüzde 60 daha hızlı yükseleceğini ortaya koydu. Grönland'daki buzulların tamamen erimesi halinde ise deniz seviyesinin 6 ile 7 metre arasında yükselebileceği hesaplanıyor.

Polar Portal'da, bu hızlı erimeye karşın, yaz aylarının başındaki soğuk hava nedeniyle 2021'de buzullardaki erimenin hâlâ ortalama düzeyde olduğu da belirtildi. Bölgedeki buzullar Haziran ayından Eylül ayına kadar erime gösteriyor.

Grönland, dünyanın güneyindeki Antarktik'ten sonra 1,8 milyon kilometrekarelik alan ile ikinci büyük buzul kütlesine sahip.

AFP/JD, BÖ

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