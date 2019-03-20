Glifosat davasında Bayer’e 80 milyon dolar ceza

ABD'de bir mahkeme Alman kimya ve ilaç devi Bayer'in geçen sene satın aldığı ABD merkezli Monsanto tarafından üretilen glifosat içeren zirai ilacın kansere yol açtığı gerekçesiyle Bayer'in 80 milyon 300 bin dolar tazminat ödemesine karar verdi.

ABD'nin Californiya eyaletindeki San Francisco Yüksek Mahkemesi jürisi geçen hafta davanın ilk aşamasında oybirliği ile aldığı kararda "Bayer firmasının yan kuruluşu Monsanto tarafından üretilen Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın, davacı Edwin Hardeman'da kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğu" sonucuna varmıştı. Lenf kanserine yakalanan 70 yaşındaki davacının, yabani otla mücadelede kullanılan ilacı 25 yıl boyunca bahçesinde kullandığı belirtiliyor.

Bayer firması davayı temyize götüreceğini açıkladı. Firma kararın yaklaşık 40 yıldır yapılan bilimsel araştırmaları ve dünya genelindeki denetim kurumlarının glifosat içerikli zirai ilaçların kanserojen olmadığı yönündeki görüşünü değiştirmediğini savundu. Söz konusu kararın gelecekteki davalara emsal teşkil etmeyeceği, her dava için koşulların ve hukuki durumun ayrıca değerlendirileceği kaydedildi.

Geçen Ağustos’ta ABD'de kanser hastası Dewayne Johnson'ın açmış olduğu glifosat davasından 289 milyon dolar tazminat kararı çıkmış, söz konusu tazminat daha sonra 78 milyon dolara düşürülmüştü. ABD’de Ocak ayı sonuna kadar Monsanto'ya glifosat nedeniyle yaklaşık 11 bin 200 dava açıldı.

dpa/BW,SSB

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