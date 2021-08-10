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Bayer, Almanya merkezli şirket. 1863 yılında kuruldu. İlaç ve ve kimya alanında faaliyet gösteriyor. Personel sayısı 2015 yılı itibariyle 116 bin 800'dür. 2015 yılında 46 milyar 324 milyon euro ciro yaptı.
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Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer’in glifosat içerikli ürününe karşı kansere yol açtığı iddiasıyla ABD’de dava açıldı. Bayer uzun süren davanın ardından anlaşma yoluna gitti ve 11 milyar dolara yakın tazminat ödeyecek. Glifosat, Türkiye’de de tarımda kullanılan bir ilaç. Bilim insanları ilacın yasaklanması gerektiği görüşünde.