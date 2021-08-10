Bayer, Almanya merkezli şirket. 1863 yılında kuruldu. İlaç ve ve kimya alanında faaliyet gösteriyor. Personel sayısı 2015 yılı itibariyle 116 bin 800'dür. 2015 yılında 46 milyar 324 milyon euro ciro yaptı.

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