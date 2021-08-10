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Bayer

Bayer, Almanya merkezli şirket. 1863 yılında kuruldu. İlaç ve ve kimya alanında faaliyet gösteriyor. Personel sayısı 2015 yılı itibariyle 116 bin 800'dür. 2015 yılında 46 milyar 324 milyon euro ciro yaptı.

DW Türkçe'nin Bayer ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

FILE - In this Feb. 24, 2019, file photo, containers of Roundup are displayed on a store shelf in San Francisco. A Northern California jury ordered agribusiness giant Monsanto Co. to pay a combined $2.05 billion to a couple who claimed the company's popular weed killer Roundup Ready caused their cancers. The Oakland jury on Monday, May 13, 2019, delivered Monsanto's third such loss in California since August. Alva and Alberta Pilliod claimed they used Roundup for more than 30 years to landscape. They were both diagnosed with non-Hodgkin's lymphoma. Monsanto owner Bayer said it would appeal. (AP Photo/Haven Daley, File) |

Bayer zirai tarım ilacı nedeniyle bir kez daha mahkum edildi 10.08.2021

Alman kimya devi Bayer, Türkiye'de de satılan glifosat içeren ilacının kansere yol açtığı gerekçesiyle açılan davada 86 milyon dolar tazminata mahkum edildi.
Containers of Monsanto Roundup weed killer on a garden supply store shelf in New York on Monday, May 23, 2016. A judge in San Francisco has lowered the punitive damages against Monsanto in the RoundUp cancer verdict from $250 million to $39 million. There are over 4000 similar cases in the wings accusing Monsanto's RoundUp of causing plaintiffs' cancers. |

ABD’de mahkeme Bayer’in 2 milyar dolarlık planını reddetti 26.05.2021

Bayer’in glifosat etken maddesi nedeniyle kansere yol açtığı iddia edilen Roundup ile ilgili ABD’de toplu dava açılmasını engellemek için mahkemeye önerdiği 2 milyar dolarlık plan reddedildi.
COLOGNE, GERMANY - FEBRUARY 10: Turkish and German flags are seen in front of the KoelnArena prior to a speach of the Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan at the KoelnArena to the in Germany living Turks on February 10, 2008 in Cologne, Germany. Erdogan is in Germany to attend the Security Conference and he visited the burned down apartment building in Ludwigshafen where nine Turkish people died. (Photo by Vladimir Rys/Getty Images)

Alman şirketleri Türkiye’deki sürece nasıl bakıyor? 27.03.2021

Türkiye siyaseti ve ekonomisinde tansiyon son dönemde epey yüksek. Cumhurbaşkanı Erdoğan güven ve istikrar sloganıyla reform vaatlerinin altını tekrar çizerken Alman şirketleri Türkiye’ye nasıl bakıyor?
Containers of Monsanto Roundup weed killer on a garden supply store shelf in New York on Monday, May 23, 2016. A judge in San Francisco has lowered the punitive damages against Monsanto in the RoundUp cancer verdict from $250 million to $39 million. There are over 4000 similar cases in the wings accusing Monsanto's RoundUp of causing plaintiffs' cancers. |

Bayer temyizi kaybetti ama ceza indirimi aldı 21.07.2020

Bayer glifosat etken maddesi nedeniyle kansere yol açtığı iddia edilen, Türkiye'de de satılan Roundup ile ilgili ABD’de yaptığı temyiz başvurusunu kaybetti. Ancak mahkeme Bayer’in cezasında indirim yaptı.

Glifosat: Tarım ilacı mı kanserojen kimyasal mı? 01.07.2020

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer’in glifosat içerikli ürününe karşı kansere yol açtığı iddiasıyla ABD’de dava açıldı. Bayer uzun süren davanın ardından anlaşma yoluna gitti ve 11 milyar dolara yakın tazminat ödeyecek. Glifosat, Türkiye’de de tarımda kullanılan bir ilaç. Bilim insanları ilacın yasaklanması gerektiği görüşünde.
Containers of Monsanto Roundup weed killer on a garden supply store shelf in New York on Monday, May 23, 2016. A judge in San Francisco has lowered the punitive damages against Monsanto in the RoundUp cancer verdict from $250 million to $39 million. There are over 4000 similar cases in the wings accusing Monsanto's RoundUp of causing plaintiffs' cancers. |

RoundUp tartışması: Türkiye’de glifosat kullanımı nedir? 27.06.2020

Glifosat etken maddesi nedeniyle kansere yol açtığı iddia edilen RoundUp, Türkiye’de de satılıyor. Ancak bilim insanlarına göre tehlike bu ilaçla sınırlı değil. Türkiye'de glifosat kullanımı yıllık 8 bin tonu buluyor.
Logo des Bayer-Konzerns am Flughafen Köln/Bonn. Köln, 23.11.2017 | Verwendung weltweit

Bayer glifosat davacılarına milyarlar ödeyecek 24.06.2020

Alman ilaç ve kimya devi Bayer, yabani otlara karşı kullanılan glifosat maddesinin kansere yol açtığı gerekçesiyle hakkında açılan davalarda anlaşma yoluna gitti. Bayer, davacılara 10 milyar 900 milyon dolar ödeyecek.
FILE PHOTO: A woman uses a Monsanto's Roundup weedkiller spray without glyphosate in a garden in Ercuis near Paris, France, May 6, 2018. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Bayer tazminatta indirime rağmen temyize gidiyor 26.07.2019

Alman Bayer şirketinin glifosat davasında Pilliod çiftine ödemesine hükmedilen 2,2 milyar dolarlık tazminat, 86,7 milyona indirildi.
A picture taken on March 20, 2019 shows a view of the coumpound of German chemicals and pharmaceuticals giant Bayer in Berlin. - Shares in German chemicals and pharmaceuticals giant Bayer plunged as markets opened on May 20, 2019, after a second US jury ruled that blockbuster pesticide Roundup -- made by recently-acquired Monsanto -- causes cancer. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Glifosat davasında Monsanto'ya iki milyar dolar ceza 14.05.2019

Bayer'in satın aldığı Monsanto firması ABD'de kanser hastası bir çifte iki milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi. Bayer karara itiraz edeceğini açıkladı.

Roundup products are seen for sale at a hardware store in San Rafael, California, on July, 9, 2018. - A lawyer for a California groundskeeper dying of cancer took aim at Monsanto on July 9, 2019 as a jury began hearing the lawsuit accusing the chemical giant of ignoring health risks of its top-selling weed killer Roundup. (Photo by JOSH EDELSON / AFP) (Photo credit should read JOSH EDELSON/AFP/Getty Images)

Glifosat davasında Bayer’e 80 milyon dolar ceza 28.03.2019

ABD'de görülen davada mahkeme, geçen yıl satın aldığı Monsanto firmasının ürettiği glifosat içeren zirai ilacın kansere yol açtığı gerekçesiyle Alman Bayer firmasının 80 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.
Roundup products are seen for sale at a Home Depot store in San Rafael, California, on July, 9, 2018. - A lawyer for a California groundskeeper dying of cancer took aim at Monsanto on July 9, 2019 as a jury began hearing the lawsuit accusing the chemical giant of ignoring health risks of its top-selling weed killer Roundup. (Photo by JOSH EDELSON / AFP) (Photo credit should read JOSH EDELSON/AFP/Getty Images)

Glifosat davasında Bayer'e ilk darbe 20.03.2019

ABD'de devam eden bir davada jüri Alman Bayer şirketi tarafından satın alınan Monsanto'nun ürettiği glifosatın kansere yol açtığına karar verdi.
Laborutensilien für Laborversuche. Foto: Frank May | Verwendung weltweit

Dünya çapında şaibeli bilimsel yayın skandalı 20.07.2018

Dünya çapında 400 bin bilim insanının çalışmalarını hakem değerlendirmesi olmaksızın şaibeli bilimsel dergilerde yayınladıkları ortaya çıktı.

Almanya'nın uyuşturucu mutfağı 13.10.2017

En yaygın uyuşturucuların pek çoğunun Alman bilim insanları tarafından üretildiğini biliyor muydunuz?
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 14: The logo of German pharmaceuticals and chemicals giant Bayer stands over Bayer corporate offices on September 14, 2016 in Berlin, Germany. The company confirmed earlier today that it has sealed the deal to buy Monsanto for USD 66 billion. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) Getty Images/S. Gallup --- (COMBO) This combination of pictures created on July 14, 2016 shows the logo of German pharmaceutical giant Bayer (L, on May 23, 2016 in Leverkusen) and the Monsanto logo (on May 24, 2016 in Lillo near Antwerp). US seeds and pesticides maker Monsanto is in talks with German chemicals giant BASF over a possible merger of their two agrochemicals divisions, Bloomberg News reported on July 14, 2016, quoting anonymous sources. Acquiring BASF's agriculture solutions unit is just one of several transactions Monsanto is exploring as an alternative to a takeover offer from German chemicals and pharmaceuticals group Bayer. / AFP / Roberto PFEIL AND JOHN THYS (Photo credit should read ROBERTO PFEIL,JOHN THYS/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/J. Thys

Bayer’in Monsanto’yu satın alma planına AB engeli 22.08.2017

AB Komisyonu Alman kimyacılık tröstü Bayer'in Amerikan biyoteknoloji holdingi Monsanto'yu satın alma planına karşı çekince bildirdi. Plan rekabet ilkeleri açısından mercek altına alınacak.
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Alman şirketinden çalışanlarına Türkiye uyarısı 31.07.2017

Covestro şirketi, çalışanlarını Türkiye'ye yapacakları iş seyahatleri nedeniyle uyardı. Şirket DW'ye yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısının baz alındığını belirtti.
Der neue Trainer Tayfun Korkut beantwortet am 06.03.2017 in Leverkusen die Fragen von Journalisten. Tayfun Korkut wird Interimstrainer bei Bayer Leverkusen. Der 42 Jahre alte Korkut bekommt beim aktuellen Tabellenzehnten einen Vertrag bis Saisonende. Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Leverkusen Tayfun Korkut’a emanet 06.03.2017

Bayer Leverkusen’de teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut getirildi. Hannover ve Kaiserslautern’in eski çalıştırıcısı kırmızı-siyahlılarla sezon sonuna kadar anlaştı.
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