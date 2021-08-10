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Glifosat, zirai mücadele ilacı etken maddesi. Dünyada en yaygın kullanılan herbisit (yabani ot öldürücü).
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Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer’in glifosat içerikli ürününe karşı kansere yol açtığı iddiasıyla ABD’de dava açıldı. Bayer uzun süren davanın ardından anlaşma yoluna gitti ve 11 milyar dolara yakın tazminat ödeyecek. Glifosat, Türkiye’de de tarımda kullanılan bir ilaç. Bilim insanları ilacın yasaklanması gerektiği görüşünde.