Glifosat ikilemi bilim dünyasına gölge düşürdü

Tarımda kullanılan kimyasallardan glifosat zararsız mı, yoksa doğayı zehirliyor mu? DW'den Fabian Schmidt araştırmalarla ilgili endişelerin bir an önce tarafsız bir kurul tarafından giderilmesi gerektiği görüşünde.