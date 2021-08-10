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Glifosat

Glifosat, zirai mücadele ilacı etken maddesi. Dünyada en yaygın kullanılan herbisit (yabani ot öldürücü).

DW Türkçe'nin glifosat ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

FILE - In this Feb. 24, 2019, file photo, containers of Roundup are displayed on a store shelf in San Francisco. A Northern California jury ordered agribusiness giant Monsanto Co. to pay a combined $2.05 billion to a couple who claimed the company's popular weed killer Roundup Ready caused their cancers. The Oakland jury on Monday, May 13, 2019, delivered Monsanto's third such loss in California since August. Alva and Alberta Pilliod claimed they used Roundup for more than 30 years to landscape. They were both diagnosed with non-Hodgkin's lymphoma. Monsanto owner Bayer said it would appeal. (AP Photo/Haven Daley, File) |

Bayer zirai tarım ilacı nedeniyle bir kez daha mahkum edildi 10.08.2021

Alman kimya devi Bayer, Türkiye'de de satılan glifosat içeren ilacının kansere yol açtığı gerekçesiyle açılan davada 86 milyon dolar tazminata mahkum edildi.
Containers of Monsanto Roundup weed killer on a garden supply store shelf in New York on Monday, May 23, 2016. A judge in San Francisco has lowered the punitive damages against Monsanto in the RoundUp cancer verdict from $250 million to $39 million. There are over 4000 similar cases in the wings accusing Monsanto's RoundUp of causing plaintiffs' cancers. |

ABD’de mahkeme Bayer’in 2 milyar dolarlık planını reddetti 26.05.2021

Bayer’in glifosat etken maddesi nedeniyle kansere yol açtığı iddia edilen Roundup ile ilgili ABD’de toplu dava açılmasını engellemek için mahkemeye önerdiği 2 milyar dolarlık plan reddedildi.
Eine wilde Biene nuetzt die letzten Sonnenstrahlen des Herbstes und sammelt Pollen aus der Bluete einer Chrysantheme am 27.10.2016 in Freiburg. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

Almanya böcekleri koruma yasası çıkarıyor 12.02.2021

Almanya’da hükümet, böcekleri koruma amacıyla hazırladığı yasa paketiyle doğal koruma alanlarını genişletiyor, ışık kirliliğine ve pestisit kullanımına yeni kurallar getiriyor. Glifosat kullanımı da 2023’te yasaklanıyor.
Containers of Monsanto Roundup weed killer on a garden supply store shelf in New York on Monday, May 23, 2016. A judge in San Francisco has lowered the punitive damages against Monsanto in the RoundUp cancer verdict from $250 million to $39 million. There are over 4000 similar cases in the wings accusing Monsanto's RoundUp of causing plaintiffs' cancers. |

Bayer temyizi kaybetti ama ceza indirimi aldı 21.07.2020

Bayer glifosat etken maddesi nedeniyle kansere yol açtığı iddia edilen, Türkiye'de de satılan Roundup ile ilgili ABD’de yaptığı temyiz başvurusunu kaybetti. Ancak mahkeme Bayer’in cezasında indirim yaptı.

Glifosat: Tarım ilacı mı kanserojen kimyasal mı? 01.07.2020

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer’in glifosat içerikli ürününe karşı kansere yol açtığı iddiasıyla ABD’de dava açıldı. Bayer uzun süren davanın ardından anlaşma yoluna gitti ve 11 milyar dolara yakın tazminat ödeyecek. Glifosat, Türkiye’de de tarımda kullanılan bir ilaç. Bilim insanları ilacın yasaklanması gerektiği görüşünde.
Containers of Monsanto Roundup weed killer on a garden supply store shelf in New York on Monday, May 23, 2016. A judge in San Francisco has lowered the punitive damages against Monsanto in the RoundUp cancer verdict from $250 million to $39 million. There are over 4000 similar cases in the wings accusing Monsanto's RoundUp of causing plaintiffs' cancers. |

RoundUp tartışması: Türkiye’de glifosat kullanımı nedir? 27.06.2020

Glifosat etken maddesi nedeniyle kansere yol açtığı iddia edilen RoundUp, Türkiye’de de satılıyor. Ancak bilim insanlarına göre tehlike bu ilaçla sınırlı değil. Türkiye'de glifosat kullanımı yıllık 8 bin tonu buluyor.
Logo des Bayer-Konzerns am Flughafen Köln/Bonn. Köln, 23.11.2017 | Verwendung weltweit

Bayer glifosat davacılarına milyarlar ödeyecek 24.06.2020

Alman ilaç ve kimya devi Bayer, yabani otlara karşı kullanılan glifosat maddesinin kansere yol açtığı gerekçesiyle hakkında açılan davalarda anlaşma yoluna gitti. Bayer, davacılara 10 milyar 900 milyon dolar ödeyecek.
FILE PHOTO: A woman uses a Monsanto's Roundup weedkiller spray without glyphosate in a garden in Ercuis near Paris, France, May 6, 2018. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Bayer tazminatta indirime rağmen temyize gidiyor 26.07.2019

Alman Bayer şirketinin glifosat davasında Pilliod çiftine ödemesine hükmedilen 2,2 milyar dolarlık tazminat, 86,7 milyona indirildi.
21.09.2018, Sachsen, Chemnitz: Teilnehmer einer Demonstration der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz ziehen durch die Stadt. Die Demonstration des rechtspopulistischen Bündnisses «Pro Chemnitz» und eine Gegendemo haben am Freitagabend zunächst weniger Menschen angezogen als in der Vorwoche. Foto: -/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

MM: Aşırı sağın yükselişi gökten zembille inmedi 15.05.2019

Alman basınındaki yorumlarda, Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nın 2018 raporunun bulgularının yanı sıra Avrupa Birliği'nin savunma politikası ve ABD'deki glifosat davası öne çıkıyor.
A picture taken on March 20, 2019 shows a view of the coumpound of German chemicals and pharmaceuticals giant Bayer in Berlin. - Shares in German chemicals and pharmaceuticals giant Bayer plunged as markets opened on May 20, 2019, after a second US jury ruled that blockbuster pesticide Roundup -- made by recently-acquired Monsanto -- causes cancer. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Glifosat davasında Monsanto'ya iki milyar dolar ceza 14.05.2019

Bayer'in satın aldığı Monsanto firması ABD'de kanser hastası bir çifte iki milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi. Bayer karara itiraz edeceğini açıkladı.

24.03.2019 Turkish President Tayyip Erdogan arrives to attend a rally for the upcoming local elections, in Istanbul, Turkey March 24, 2019. REUTERS/Umit Bektas

Handelsblatt: Erdoğan'ın fikirleri giderek tükeniyor 29.03.2019

Erdoğan'ın izlediği siyasete yönelik eleştiriler, Ayasofya'nın cami adını alacağı açıklaması, Almanya'nın silah ihracatının etkileri ve glifosat tartışmaları Alman basınında yer alıyor.

Roundup products are seen for sale at a hardware store in San Rafael, California, on July, 9, 2018. - A lawyer for a California groundskeeper dying of cancer took aim at Monsanto on July 9, 2019 as a jury began hearing the lawsuit accusing the chemical giant of ignoring health risks of its top-selling weed killer Roundup. (Photo by JOSH EDELSON / AFP) (Photo credit should read JOSH EDELSON/AFP/Getty Images)

Glifosat davasında Bayer’e 80 milyon dolar ceza 28.03.2019

ABD'de görülen davada mahkeme, geçen yıl satın aldığı Monsanto firmasının ürettiği glifosat içeren zirai ilacın kansere yol açtığı gerekçesiyle Alman Bayer firmasının 80 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.
Roundup products are seen for sale at a Home Depot store in San Rafael, California, on July, 9, 2018. - A lawyer for a California groundskeeper dying of cancer took aim at Monsanto on July 9, 2019 as a jury began hearing the lawsuit accusing the chemical giant of ignoring health risks of its top-selling weed killer Roundup. (Photo by JOSH EDELSON / AFP) (Photo credit should read JOSH EDELSON/AFP/Getty Images)

Glifosat davasında Bayer'e ilk darbe 20.03.2019

ABD'de devam eden bir davada jüri Alman Bayer şirketi tarafından satın alınan Monsanto'nun ürettiği glifosatın kansere yol açtığına karar verdi.
HANDOUT - Ein Traktor fährt bei Göttingen (Niedersachsen) Ende März über ein Feld und bringt mittels einer gezogenen Anhängespritze zur Saatbettbereinigung Glykosphat aus (undatierte Aufnahme). Glyphosat kommt in der Regel als Nacherntebehandlung bzw. vor der Aussaat zum Einsatz. Das Pestizid dient zur Unkrautbekämpfung in der Landwirtschaft. (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und der vollständigen Nennung der Quelle) - Foto: Steven Lüdtke/Forum Moderne Landwirtschaft/dpa | Verwendung weltweit

Glifosat ikilemi bilim dünyasına gölge düşürdü 29.11.2017

Tarımda kullanılan kimyasallardan glifosat zararsız mı, yoksa doğayı zehirliyor mu? DW'den Fabian Schmidt araştırmalarla ilgili endişelerin bir an önce tarafsız bir kurul tarafından giderilmesi gerektiği görüşünde.
+++++++++++++++++++ Archiv 2007 ++++++++++++++++++++++ Symbolbild Glyphosat DEU, 2007: Chemische Unkrautbekaempfung in einer Fichten-Monokultur (Picea sp). [en] Forester spraying herbicides in spruce (Picea spec.) monoculture. | DEU, 2007: Forester spraying herbicides in spruce (Picea spec.) monoculture. | (c) Getty Images/Wildlife/C. Heumader

DSÖ: Glifosat kanserojen değil 17.05.2016

Yabani otla mücadelede kullanılan glifosatın insanlarda kansere yol açabildiği yolundaki tartışma büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü de konuyla ilgili bir rapor yayınladı. AB kararını bu hafta içinde verecek.
Ein Landwirt versprüht auf einem Feld im brandenburgischen Sieversdorf (Oder-Spree) ein Pestizid, aufgenommen am 14.10.2008. Obst und Gemüse im deutschen Handel sind weiter stark mit Pflanzenschutzmitteln belastet. Besonders Tomaten, Kopfsalat, Erdbeeren und Äpfel hatten 2007 teils hohe Rückstände. Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Berlin mitteilte, waren die Belastungen teilweise so hoch, dass bei einmaligem Verzehr gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht auszuschließen sind. Gut schnitten deutsche Äpfel ab, bei denen nur 2,3 Prozent die Höchstmenge an Pestiziden überschritten. Foto: Patrick Pleul +++(c) dpa - Report+++

Bilim insanlarının glifosat isyanı 01.12.2015

Yabani otla mücadelede kullanılan glifosatın insanlarda kansere yol açabildiği yolundaki iddialar Avrupa'da tartışma yarattı. Bilim insanları bir açık mektup yayınladı. AB kararını yakında vermeye hazırlanıyor.
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